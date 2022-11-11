溫活益身的秋日溫泉鄉 虹夕諾雅谷關 「非日常」再進化

作為一個「星野迷」，非常好奇2019年6月底開幕的虹夕諾雅谷關，歷經三年的疫情，如今是什麼模樣？！啊，秋日陽光依然美好、美肌之湯仍源源不絕湧出，而庭園更野趣，竹林更茂盛，樹木更渾然天成，整體美感從初期的工整造景、漸漸長出原生態的肆意風貌。軟體服務也更成熟流暢，等於開始有了自己的底蘊與歷史，和遊客一同寫下「非日常」的新篇章。

＊溫活的秋日溫泉

最會構思在地體驗活動的星野集團，旗下虹夕諾雅谷關十月起到明年三月底推出「溫活」專案。溫活是指透過增加身體代謝、使體內暖活起來的保健法，提供旅客一連串活動來放鬆身心、提升免疫力。

首先是每個房間都提供「溫泉藥浴包」，有菖蒲、藿香、艾草、薄荷、乳香等七種，可以自己調配比例裝在布袋中，谷關的溫泉是碳酸氫鹽泉，當初星野集團社長星野佳路來勘查時，就是被溫泉打動，才願意來設點。40度是絕佳溫度，放入自製藥浴包，開始浸泡，微汗起身後喝瓶冰箱內的星野牛奶，暢快似神仙。

既有的茶席也進化為「香料茶席體驗」。在浴後休息區的木平台上，氣質儒雅的茶師，讓我從松柏長青、白毫烏龍、紅韻三款茶中自行與六款香料（馬告、土肉桂、刺蔥、花椒、小荳蔻、孜然）配對。選了白毫烏龍加刺蔥，他說王維的名句「遍插茱萸少一人」的茱萸就是刺蔥，喝起來後韻鮮活、有微麻的胡椒香。成熟飽滿的紅韻紅茶加台灣的土肉桂葉，喝起來充滿聖誕節的氛圍。山氣日夕佳，馬上山雨欲來，結束了這場茶與香料的溫馨對話。

「溫活和牛壽喜燒」的每樣食材都有助於驅寒暖身、改善循環，桌邊服務，先炒香洋蔥、豆腐，再加入醬汁、溫活蔬菜煮成鍋物，牛肉片熟度隨喜，另外還提供六種辛香料：馬告、花椒、綠豆蔻、紅胡椒等，給客人自行研磨享用。亮點是最後將半熟蛋拌入白飯，再削上幾片新鮮的黑松露，讓所有香氣繚繞成最高，喜悅的暖意也擴散到最廣。

最貼心的是送到房間內的「溫活早餐」。主體是日式雞肉茶泡飯，但驚人的是那壺十種以上中藥熬製成的漢方藥膳湯，服務人員說料理長建議要先喝一小杯熱湯，天啊，甘甜醇美，讓人打從心裡幸福起來！五穀米飯糰可以先吃原味，再淋上藥膳湯，還有茗荷、薑絲、枸杞、白芝麻等六種溫活配料。

望著山景、悠悠結束早餐。最後一個晨湯，無意間把頭部掛在池邊變成支點、讓整個身體懸浮，突然感到無限美好，清脆婉轉的鳥鳴聲中，閉上雙眼享受這難能可貴的十分鐘，終於懂得泡湯，也該準備退房。美好的「溫活」款待，旅人都想再回來。

＊熱愛在地食材的料理長

虹夕諾雅谷關新任料理長加川仁來頭不小，曾經在紐約獲得有餐飲界奧斯卡之稱的「詹姆斯比爾德獎」，也在新加坡款待過高官要員，是個有國際視野的名廚。而且積極認識與收集在地食材，隨時有靈感，還曾經去澎湖考察三天，他以日式技法、處理台灣當令食材，全新的會席料理「旅行是魔法」就是他的首度成果發表，每道菜都有個詩意的名字、象徵旅行的過程。

「出逢」是鮑魚干貝黑米沙拉，鮑魚和黑米的口感相呼應。「溫暖」是沒有土瓶的土瓶蒸，松茸湯頭清鮮、蛤蠣丸子鬆軟。「波光」的兩款生魚片以金箔凍和自製胡麻醬提味，紫蘇花和楓葉更添美感。「越境」的主力是creamy的炙烤河豚白子，但我對襯底的胡麻涓豆腐的香氣一見鍾情！「殘響」由松葉蟹肉、鯛魚、大根片堆疊出的美好。「薰風」主體是鹽烤石斑，淋上檸檬蝦湯。「歡喜」是極品蛤蠣高湯底涮和牛片。「靜寂」是鴨胸釜飯。甜點「名殘」的和三盆糖布丁，濃郁柔嫩至極，是個完美的ending，總結了這個美好的旅程。

＊總經理福井裕子的初心

八月份剛上任的總經理福井裕子，是虹夕諾雅品牌海外設施的首位女性總經理，曾經在星野集團內的北海道TOMAMU、RISONARE熱海服務。

稱讚她和前任總經理田川直樹一樣，都是謙遜親切的人，「難道這是星野總經理們的特質嗎？」她微笑著說：「不確定耶！但確實都是走這個路線，即使個性有差異。應該跟公司風氣是以平等的概念為主有關。都願意親力親為，協助搬行李、幫忙客人處理事情」。她指著自己與員工一致的制服：「總經理也是設施的一員，不該穿正裝，才不會破壞整理度假氛圍」。

「虹夕諾雅谷關最大的挑戰？」她思考了幾秒，「是挑戰嗎？還是缺點？就是路途有點遙遠！算地屬偏僻的地方，要如何讓人願意長途跋涉而來！」接下來開始會有海外的旅客，「如何包裝自己、吸引遊客，是一大課題！」她說剛好自己很喜歡大自然和登山，因為也是海外過來的人，很希望遊客發現，原來谷關如此被自然環繞，結合四周環境、文化，館內活動與開發，是非常有內涵又好玩的所在。

「疫情下為何還能有傲人的房價與住房率？」福井總經理回答，「很難說明為何為何這麼滿載！自己也覺得不可思議！」她接著分析，就是每個單位都做好該做的事，不斷改善！專心努力呈現給客人！「至於房價本來就是設定高價的設施」。另一個是強項是因為座落在自然環境中、房間數只有四十九間，疫情下有利，即使客人下午三點一起check in同時去庭園散步，也是很輕鬆不擁擠。

「回頭客的比例？」確實有再增加中。「很多老客人會因為專案而來。也會先問明年的專案是什麼。讓人很開心。」

星野的活動企劃很著名，有沒有什麼SOP？「企劃開發，一年前就要開始準備，收集趨勢、推算氛圍，決定主題」。主責的公關也要詢問其他各有職能的同事的建議與靈感，逐漸整理成具體計畫。

福井總經理說，她個人對台灣與谷關算是自然而然就習慣了。「每天都有新發現、小衝擊，但把這些當成到異國的樂趣，正能量看待。」

「台灣客人和日本客人有什麼不同？」她最大的感受就是「台灣人很容易給你回饋、很容易聊天，沒有距離感，好壞都願意說，對我們來說是一件好事！日本人當下不太說，但填問卷會給你一篇作文。」哈哈哈！