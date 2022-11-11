瓦干達萬歲！Seagate推4款全新黑豹聯名限定版外接硬碟

《黑豹2：瓦干達萬歲》試映即好評不斷，順勢帶動一波討論熱潮與周邊商品潮，就連科技圈也再度吹起一波漫威風。Seagate宣布推出Marvel Studios官方授權的4款全新外接硬碟，設計靈感即源自《黑豹》的故事與角色，讓品牌旗下特別版儲存裝置系列再添新成員。

本系列特別版HDD特別向黑豹T’Challa、Shuri與Okoye致上敬意，向粉絲呈現獨一無二的Marvel美術插圖，RGB LED燈光還可供自訂，進一步展示每個角色的特色，像是以洋紅色向黑豹表示敬意，青色代表Shuri公主的創新風格，而黃色則可彰顯菁英戰士Okoye的強壯力量。另外，「King of Wakanda FireCuda」限定版外接硬碟則只在美國Walmart及亞太地區獨家推出。

這次推出的FireCuda特別版新品提供高達2TB大容量，可與Windows PC、Mac、PlayStation和Xbox相容，提供大空間給科技愛好者盡情存取大量影音媒體、檔案和遊戲，且無須擔心作業系統問題。可以USB匯流排供電並採用USB 3.2 Gen1介面連接，提供通用相容性和飛快傳輸速度。