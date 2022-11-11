仙女茶席在終點等候 野奢典範 虹夕諾雅谷關的奢華健行

近年來所有的頂級旅遊都標榜「野奢」，也就是既親近自然、又舒適豪華，絕對不是讓旅人灰頭土臉、勞頓不堪，最高境界就是像那些夢幻IG照片：在森林裡的精緻寢具上酣睡、奢華營帳裡跟外面的野生動物互看、在私人海灘中享用下午茶。虹夕諾雅谷關籌備經年，首度推出奢華健行，這可勾起了讓人一探究竟的興趣。

＊奢華健行的真諦

一個完美的秋日早晨，半小時車程來到了八仙山「裡冷林道」的入口。「裡冷的意思是深山來的人。附近是泰雅族的四個部落。這裡高度一千公尺左右，看的是中海拔的生態」，彷彿黑衣忍者的健行管家介紹四周環境。然後帶著旅客做「伸展操」，讓肢體暖身，還貼心地準備了登山杖。接著是「入山儀式」，以水代酒，向山神致敬、盼能得到庇護。

一路行來，都是緩坡，旁邊的林相溪流也都挺拔毓秀，負離子和芬多精充分供應，熱愛自然的管家娓娓道來：這棵是「五葉松」、台灣特有種。這個叫做「七葉一知花」，千元大鈔上有印….。潺潺流水聲、愜意漫步間突然想通奢華的真諦：來回五公里、三小時的路上只碰到兩位單車客，跡近「包場」的靜謐健行，還不奢華嗎？！連路邊的蜘蛛網都無比完整，可見人跡多罕至。

管家笑著解釋，為了開發適合的路線，一年多前就夥同專業嚮導探勘，內部連總經理也來試走過，千挑萬選才找到這條難易適中的健行步道。

＊活潑的仙女茶人與林道茶感體驗

走著走著，突然右前方隱隱飄出一股仙氣，定睛一看：一位白袍仙女端坐林下的席子上，面前一方木几上，器皿齊備、壺水將滾，已布好茶席、點上沉香，準備款待走得略感疲累的旅人。大喜過望，趕緊入座。

仙女姓董，是中部地區的專業茶師，活潑開朗的她用現代感的語言、鮮活地解釋茶葉知識，非常受用。她泡的是跟此地同一海拔的「梨山紅茶」，增添親近感。仔細觀察周邊器物，泰國竹籃、藤編熱水壺、銀製香插、各式陶瓷杯盞、信手取來的苔石綠枝，無一不美！溫潤的茶湯入口甘美，舉目四望皆綠意，涼風習習，在在讓人引發「只在此山中，雲深不知處」的幸福感。拉開小几的抽屜，還有驚喜，台中在地的小漢餅與森林餅乾，是今天的佐茶小食。

包場健行是第一重奢華，林間茶席是第二重奢華，星野集團不愧是「在地策展」專家。恰到好處的美感與品味，為「野奢」做了一個很好的示範。相信背後所費心力不貲。

＊冬日暖身SPA