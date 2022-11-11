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雙11「光棍節」片單推薦 Disney+、Netflix週末馬拉松看片不孤單

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
近年韓國超流行的戀愛實境節目又有新作，《粉紅謊言》集結戀愛、緊張、懷疑、期待、複雜種種心情於一身。圖／華特迪士尼公司提供
近年韓國超流行的戀愛實境節目又有新作，《粉紅謊言》集結戀愛、緊張、懷疑、期待、複雜種種心情於一身。圖／華特迪士尼公司提供

今天一整天被購物狂潮轟炸，終於熬到即將下班，雙11「光棍節」顯然沒有要放過單身者的意思，Disney+特別為觀眾準備了10部不能錯過的「光棍節片單」，不論是經典浪漫喜劇《曼哈頓奇緣》、《對面的惡女看過來》，或是超刺激火辣的戀愛實境秀《粉紅謊言》、禁忌愛情《戀與槍彈》，抑或話題國片《月老》、《我吃了那男孩一整年的早餐》，這個週末就用這10部作品讓單身的觀眾重拾追求愛情的勇氣、從片單中「取經」脫單小撇步，熱戀中的情人們也一起好好享受充滿粉紅泡泡的經典作品。

而Netflix 11月也陸續新上架的許多強檔新片，已經在11月4日上線的超現實愛情故事影集《閃耀國度》由SHINee珉豪和蔡秀彬主演，描繪4名好友追隨時尚界菁英築夢逐夢，周旋於高壓工作、愛情難題和五光十色的都市夜生活，把自己的青春獻給時尚與熱情的夢想奮鬥記，忙碌一週的上班族看起來肯定更有感。而Netflix也預告，最強回憶殺的影集《First Love初戀》即將在11月24日上線，以日本天后宇多田光1999年神曲〈First Love〉與暌違19年後推出的〈初戀〉2首歌曲為靈感，敘述一對戀人在90年代相遇成為彼此的初戀，歷經時光綿延20載，以跨世代愛情故事為題。在等待影集上架的時刻，也可先回顧宇多田光的錄音室現場演出《宇多田光：Air Studios 錄音室現場》，給6、7年級生重溫當年宇多田光歌聲帶來的感動。

經典浪漫喜劇《對面的惡女看過來》是已故演員希斯萊傑的代表作之一。圖／華特迪士尼公司提供
經典浪漫喜劇《對面的惡女看過來》是已故演員希斯萊傑的代表作之一。圖／華特迪士尼公司提供
最強回憶殺的影集《First Love初戀》即將在11月24日上線。圖／Netflix提供
最強回憶殺的影集《First Love初戀》即將在11月24日上線。圖／Netflix提供
上映時掀起討論熱潮的《月老》，讓許多觀眾熱淚盈眶。圖／華特迪士尼公司提供
上映時掀起討論熱潮的《月老》，讓許多觀眾熱淚盈眶。圖／華特迪士尼公司提供
超現實愛情故事影集《閃耀國度》由SHINee珉豪和蔡秀彬主演。圖／Netflix提供
超現實愛情故事影集《閃耀國度》由SHINee珉豪和蔡秀彬主演。圖／Netflix提供
改編自Dcard真實愛情故事的校園純愛電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，純愛系必看。圖／華特迪士尼公司提供
改編自Dcard真實愛情故事的校園純愛電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，純愛系必看。圖／華特迪士尼公司提供

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