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美型小家電雙11推優惠 熱壓三明治千元有找 抗菌空氣清淨機買再送瞬熱飲水機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Giaretti熱壓三明治機/鬆餅機雙11促銷價只要880元。圖／Giaretti提供
Giaretti熱壓三明治機/鬆餅機雙11促銷價只要880元。圖／Giaretti提供

經歷這幾年疫情，讓租屋族、小家庭也都越來越注重居家生活品質，為了符合空間大小、人數的需求，自然傾向選擇較為精巧尺寸的小家電，讓日常生活變更便利之餘，也不會太佔空間。

義式美學家電品牌「Giaretti珈樂堤」主打尺寸精巧、色彩繽紛的30公分以下小家電，包括莫蘭迪夢幻色系的兩用蒸氣熨斗，輕巧的3人份電子鍋，還有單人份量還可換多種烤盤的熱壓三明治機/鬆餅機，還有一機抵多機的多功能陶瓷不挑鍋料理盤，即日起至11月30日於各大電商優惠下殺6折起。其中熱壓三明治機/鬆餅機雙11促銷價只要880元，3人份電子鍋也只要1,111元的超殺價，想要提前為耶誕交換禮物做準備，也是超實用不失禮的好選擇。

另外，迎接後疫情時代，民眾對空氣品質潔淨的要求越來越高，雙全國際獨家代理DIKE紫外線抗菌空氣清淨機雙11也迎來全年度最殺低價，於momo購物網限時折扣價5,290元，再享好禮4選1，分離式火烤兩用電煮鍋、活性碳濾芯、多功能一體式藍牙喇叭、3L濾淨瞬熱式飲水機不囉唆選一個直接帶回家。

雙全國際獨家代理DIKE紫外線抗菌空氣清淨機雙11於momo購物網推出限時折扣價5,290元。圖／雙全國際提供
雙全國際獨家代理DIKE紫外線抗菌空氣清淨機雙11於momo購物網推出限時折扣價5,290元。圖／雙全國際提供
除了超殺折扣，買就送實用家電好禮4選1。圖／摘自momo購物網
除了超殺折扣，買就送實用家電好禮4選1。圖／摘自momo購物網
Giaretti3人份電子鍋雙11網購推出1,111元的超殺價。圖／Giaretti提供
Giaretti3人份電子鍋雙11網購推出1,111元的超殺價。圖／Giaretti提供

雙11 疫情 購物網

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