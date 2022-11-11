美型小家電雙11推優惠 熱壓三明治千元有找 抗菌空氣清淨機買再送瞬熱飲水機

由資深喜劇鬼才唐從聖首部自編自導自演的脫口秀「會演是英雄」，邀請金鐘天王曾國城、四金影后林美秀及跨界網紅女神鄭茵聲共同主演，以「戲如人生」為主軸，幽默風趣的方式體現表演人生，受到大眾一致好評，首波演出票房秒殺、口碑爆棚，明年二月將再度加碼演出，早鳥優惠搶購中。

2022-11-11 16:29