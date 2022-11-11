口碑爆棚的「會演是英雄」好評加碼 2023年繼續瘋

由資深喜劇鬼才唐從聖首部自編自導自演的脫口秀「會演是英雄」，邀請金鐘天王曾國城、四金影后林美秀及跨界網紅女神鄭茵聲共同主演，以「戲如人生」為主軸，幽默風趣的方式體現表演人生，受到大眾一致好評，首波演出票房秒殺、口碑爆棚，明年二月將再度加碼演出，早鳥優惠搶購中。

「會演是英雄」今年一路巡迴北中南，場場爆滿，迴響熱烈，好評刷爆，現場觀眾看完後形容「非常舒壓」、「全程沒有冷場」、「笑到你流眼淚！」，果然是疫情之下最療癒解悶良藥。演出內容也隨著巡迴場次調整，結合地方元素，上半場以脫口秀情境喜劇，邊鬥嘴邊傳授表演秘辛，讓觀眾笑著笑著就融入了，體現了「表演」就是生活中的一部分。工作壓力大、帶小孩帶到懷疑人生、剛失戀，任何需要紓壓的朋友，「會演是英雄」絕對是你人生必備的解壓妙方！