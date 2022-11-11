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築間彰化第9間店「雙11」開幕 今起推出優惠抽獎活動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連鎖火烤「築間餐飲集團」今天「雙11」再有第9店進駐彰化四維路，為火鍋一條街再點一把火。記者劉明岩／攝影
連鎖火烤「築間餐飲集團」今天「雙11」再有第9店進駐彰化四維路，為火鍋一條街再點一把火。記者劉明岩／攝影

連鎖火烤「築間餐飲集團」插足彰化，主打個人鍋物「築間幸福鍋物」、個人燒肉「燒肉Smile」兩品牌 共有8間門店後，今天「雙11」再有第9店進駐彰化四維路，即日起至11月18日在官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記3位好友，即獲得肉品9選1電子券乙張，再加碼開幕11到13日推出消費滿1111元抽免費「澳洲M9+和牛板腱鍋」活動，價值880元。

築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」於彰化市區有2家門店彰新店及華山店，其中華山店業績相當亮眼，光是10月份營業額就達350萬，顯見彰化人愛吃鍋的高熱度，這次選址在四維路上，除緊鄰重要聯外中央路與中山路等交通幹道，更評估警察局總局周邊餐飲聚落的商機，短短50公尺就有3家連鎖火鍋餐廳。

築間彰化四維路店，兩層樓店面席設62個座位，營業時間從中午11點至凌晨4點，主打CP值超高的自助吧，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等無限吃到飽，套餐400+10%元起，並連續營業17小時不間斷，挑戰彰化的消夜市場做區隔。

築間餐飲集團表示，築間火鍋招牌必點的「石頭湯底」，以嚴選秘製麻油、蒜末、洋蔥、魷魚爆炒後，再加上獨家研發的原湯及柴魚昆布湯底。此次推出抽獎的「澳洲M9+和牛板腱鍋」，選用肩胛部位，擁有誘人大理石紋，油花分佈均勻，肉質軟嫩中富有彈性，香甜多汁，涮至粉紅色澤時最好吃。

連鎖火烤「築間餐飲集團」今天「雙11」再有第9店進駐彰化四維路，為火鍋一條街再點一把火。記者劉明岩／攝影
連鎖火烤「築間餐飲集團」今天「雙11」再有第9店進駐彰化四維路，為火鍋一條街再點一把火。記者劉明岩／攝影
築間幸福鍋物彰化四維店，開幕前3天即11月11日到13日推出消費滿1111元，即可抽免費「澳洲M9+和牛。圖／築間餐飲集團提供
築間幸福鍋物彰化四維店，開幕前3天即11月11日到13日推出消費滿1111元，即可抽免費「澳洲M9+和牛。圖／築間餐飲集團提供

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