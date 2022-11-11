聽新聞
test
0:00 / 0:00
築間彰化第9間店「雙11」開幕 今起推出優惠抽獎活動
連鎖火烤「築間餐飲集團」插足彰化，主打個人鍋物「築間幸福鍋物」、個人燒肉「燒肉Smile」兩品牌 共有8間門店後，今天「雙11」再有第9店進駐彰化四維路，即日起至11月18日在官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記3位好友，即獲得肉品9選1電子券乙張，再加碼開幕11到13日推出消費滿1111元抽免費「澳洲M9+和牛板腱鍋」活動，價值880元。
築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」於彰化市區有2家門店彰新店及華山店，其中華山店業績相當亮眼，光是10月份營業額就達350萬，顯見彰化人愛吃鍋的高熱度，這次選址在四維路上，除緊鄰重要聯外中央路與中山路等交通幹道，更評估警察局總局周邊餐飲聚落的商機，短短50公尺就有3家連鎖火鍋餐廳。
築間彰化四維路店，兩層樓店面席設62個座位，營業時間從中午11點至凌晨4點，主打CP值超高的自助吧，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等無限吃到飽，套餐400+10%元起，並連續營業17小時不間斷，挑戰彰化的消夜市場做區隔。
築間餐飲集團表示，築間火鍋招牌必點的「石頭湯底」，以嚴選秘製麻油、蒜末、洋蔥、魷魚爆炒後，再加上獨家研發的原湯及柴魚昆布湯底。此次推出抽獎的「澳洲M9+和牛板腱鍋」，選用肩胛部位，擁有誘人大理石紋，油花分佈均勻，肉質軟嫩中富有彈性，香甜多汁，涮至粉紅色澤時最好吃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言