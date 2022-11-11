築間彰化第9間店「雙11」開幕 今起推出優惠抽獎活動

連鎖火烤「築間餐飲集團」插足彰化，主打個人鍋物「築間幸福鍋物」、個人燒肉「燒肉Smile」兩品牌 共有8間門店後，今天「雙11」再有第9店進駐彰化四維路，即日起至11月18日在官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記3位好友，即獲得肉品9選1電子券乙張，再加碼開幕11到13日推出消費滿1111元抽免費「澳洲M9+和牛板腱鍋」活動，價值880元。

築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」於彰化市區有2家門店彰新店及華山店，其中華山店業績相當亮眼，光是10月份營業額就達350萬，顯見彰化人愛吃鍋的高熱度，這次選址在四維路上，除緊鄰重要聯外中央路與中山路等交通幹道，更評估警察局總局周邊餐飲聚落的商機，短短50公尺就有3家連鎖火鍋餐廳。

築間彰化四維路店，兩層樓店面席設62個座位，營業時間從中午11點至凌晨4點，主打CP值超高的自助吧，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等無限吃到飽，套餐400+10%元起，並連續營業17小時不間斷，挑戰彰化的消夜市場做區隔。