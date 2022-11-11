瘋台鐵「追分100百戰百勝」票卡！限量2000份4小時賣光

台鐵慶祝追分車站建站百周年及祝福考生考試成功，今天上午9時在追分車站發行限量2000份的「追分100百戰百勝」紀念票卡，吸引鐵道排隊搶購人潮，甚至有人遠從台北漏夜就到場「卡位」。台鐵說明，今天發行的「追分100百戰百勝」紀念票卡在下午1時、4小時內販售完畢。

台鐵表示，昨晚有十多名民眾到追分站排，其中最遠從台北來搶票的民眾。搶到頭香的男子表示，他昨晚11時從苗栗來到追分排隊。他表示，不會覺得辛苦，搶到頭香真的非常高興。