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瘋台鐵「追分100百戰百勝」票卡！限量2000份4小時賣光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台鐵「追分100百戰百勝」紀念票卡今天上午9時在追分站開賣，限2000份4小時售罄。圖／台鐵提供
台鐵「追分100百戰百勝」紀念票卡今天上午9時在追分站開賣，限2000份4小時售罄。圖／台鐵提供

台鐵慶祝追分車站建站百周年及祝福考生考試成功，今天上午9時在追分車站發行限量2000份的「追分100百戰百勝」紀念票卡，吸引鐵道排隊搶購人潮，甚至有人遠從台北漏夜就到場「卡位」。台鐵說明，今天發行的「追分100百戰百勝」紀念票卡在下午1時、4小時內販售完畢。

台鐵表示，昨晚有十多名民眾到追分站排，其中最遠從台北來搶票的民眾。搶到頭香的男子表示，他昨晚11時從苗栗來到追分排隊。他表示，不會覺得辛苦，搶到頭香真的非常高興。

台鐵說明，台鐵售票系統所印名片式車票維持民國紀年，恰逢民國111年11月11日，具收藏價值，台鐵發行「追分100百戰百勝」紀念卡套，兌換方式為今天上午9時在追分站開賣，購買4張「追分─成功」名片式車票，即可現場兌換1份紀念票卡，離櫃後不提供事後補換，每人每次最多限兌換4份，限量2000份。另製作「追分100」活動紀念章，活動日起放置於追分站提供民眾蓋章留念。

台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵「追分100百戰百勝」紀念票卡今天上午9時在追分站開賣，限2000份4小時售罄。圖／台鐵提供
台鐵「追分100百戰百勝」紀念票卡今天上午9時在追分站開賣，限2000份4小時售罄。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵「追分100百戰百勝」紀念票卡今天上午9時在追分站開賣，搶頭香的男子（左）表示，昨晚11時從苗栗來現場排隊，能搶到頭香相當開心。圖／台鐵提供
台鐵「追分100百戰百勝」紀念票卡今天上午9時在追分站開賣，搶頭香的男子（左）表示，昨晚11時從苗栗來現場排隊，能搶到頭香相當開心。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供
台鐵今天上午9時在台鐵追分車站發行限量「追分100百戰百勝」紀念卡套，吸引搶購人潮。圖／台鐵提供

台鐵 鐵道

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