今天一日限定！momo「雙11超狂購物節」消費滿額登記送11萬份美食好禮

雙11買氣旺，各家電商平台頻傳捷報，momo「雙11超狂購物節」今天（11月11日）凌晨活動開跑短短10分鐘，吸引的人潮即較去年同期成長逾2倍，在活動第一小時（凌晨0點至1點）業績創下年增45%、為日均業績42倍，消費者鎖定搶買3C家電、生活清潔、母嬰用品等好物。

momo「雙11超狂購物節」11月11日開跑第一時間各大品類搶購夯品帶路衝買氣，包括iPhone 14 Pro、ASUS VivoBook 14吋i7輕薄筆電、Roborock石頭科技石頭掃地機器人、dyson V12智慧吸塵器、幫寶適一級幫紙尿褲、ARIEL日本4D超濃縮抗菌洗衣膠囊、NEW BALANCE復古鞋、YSL山形紋流蘇配飾斜背包、雅詩蘭黛特潤修護超澎湃組、摩洛哥優油優油、湛盧咖啡經典手沖精品濾掛式咖啡、光泉全脂保久乳、輝葉COZY FIT垂直律動機、煙波大飯店聯合住宿券、法國Staub圓形琺瑯鑄鐵鍋、WEDGWOOD 100%天絲300織兩用被套枕套床包四件組等。

今年momo雙11為大力回饋消費者，11月11日豪氣擲出破百份的當日限定大獎，今天於momo全通路不限金額下單，免登記就有機會成為「11份亞洲不設點雙人來回機票」或是「111份國內五星飯店住宿券」幸運得主之一。

經過momo雙11暖身慶至今的集氣與醞釀，今天「組隊賺3.5%回饋」參與隊伍下單戰鬥力爆表，今晚11點59分前團隊消費達指定門檻，就享團團最高3.5% momo幣回饋；達成個人累積消費1,111元以上、隊伍總消費30,000元以上（隊伍需達3人以上）兩大門檻，另有主揪獨享獎150元momo幣與成團消費獎50元momo幣（每位成員50元momo幣，不含創建隊伍者）。