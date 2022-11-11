Yahoo奇摩購物雙11流量業績開紅盤！熱銷奪冠的就是它
雙11買氣旺，Yahoo奇摩購物「決戰1111」今天（11月11日）開紅盤，凌晨零0點開跑後短短1小時內平台湧入流量為平日的2.5倍、銷量增10倍。同時Yahoo奇摩購物公布雙11正慶銷售佳績與熱銷榜，其中3C、手機、大型家電等高單商品銷售動能強勁，除了保值抗通膨的黃金表現依舊亮眼外，在雙11優惠助攻下LV買家數暴增10倍，二手排隊款精品像是要價53萬元的愛馬仕超夯缺貨款「康康包」及約36萬元的愛馬仕經典款「柏金包」皆瞬間被秒殺；因應年底3C換機潮，3C及家電品類業績量也較去年暴漲7倍，各家新機紛紛躍上此次Top 5熱銷榜。
行動購物成趨勢，Yahoo奇摩App於今年雙11趁勢推出全新「購回饋」功能，今天（11月11日）只要透過最新版本Yahoo奇摩App「購回饋」購物結帳，即可享Yahoo奇摩購物中心全站商品強力加碼高達5%超贈點回饋。此外，延續火燙買氣，Yahoo奇摩購物雙11將於11月12日至11月20日續推返場優惠，活動期間祭出全站消費滿3,000元送300、購回饋3%超贈點、Yahoo聯名卡滿30,000元送5,000刷卡金、熱銷品1,111元限時搶購、超級商城 X 萊爾富天天免運等好康。
Yahoo奇摩購物公布站內正慶開跑首2日最熱銷品類Top 5，今年由3C手機、娛樂夯品制霸，前5大排行幾乎由年度3C新機、娛樂電玩遊戲機全面拿下。3C旗艦新機iPhone 14 Pro Max榮登業績王寶座；從暖慶買氣就一路熱、業績月增長近6倍的任天堂Switch位居第2；因通膨緣故刺激金條買氣，要價70萬元的10台兩黃金金條買氣夯拿下第3名；熱銷搶購新機Google Pixel 7 Pro、Samsung Galaxy A53 5G也紛紛入榜。而在入冬低溫陰雨加上雙11強檔優惠下，也帶動清淨除濕機品類銷量成長近5倍，成榜外搶購大熱門。
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