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華麗包裝吸睛！海洋拉娜倒數月曆必買、RéVive推禮盒
年末時分，各大頂級保養品牌，也加碼推出優惠吸引客人，海洋拉娜與藝術家合作推出限量綠寶盒、奇幻嘉年華倒數月曆，其中倒數月曆一口氣帶回3件正貨，最值得入手；RéVive則有三款國際限定版禮盒，放入經典商品，讓消費更有儀式感。
海洋拉娜與芬蘭超現實主義數位藝術家Santtu Mustonen合作，推出綠寶盒與倒數月曆，倒數月曆中含有12件禮品，其中包括三款正貨：修護唇霜9g、水凝霜15ml、乳霜15ml等，其他包括眼霜、面膜等，價值25,184元，特價20,700元。
另外12月底前在全台專櫃消費不限金額，就送LINE互動抽獎遊戲、傳奇星願禮物卡，可兌換淨瑩潔膚乳30ml；消費滿1萬元，就送限定包裝：海洋拉娜奇蹟乳霜吊飾、海洋拉娜奇蹟星願限量綠寶盒限量版。
RéVive推出三款國際限定版禮盒，分別搭配明星商品：光采再生活膚霜、光采再生活膚日霜SPF30與極緻抗皺眼霜，包裝設計以永續為概念，以圓形耶誕球搭配老花圖騰設計，整體充滿節慶美，紙盒採用永續森林材料製作，減少環境負擔。
三款禮盒包括日間防禦活膚組，內含光采再生活膚日霜SPF30 50ml、光采再生賦活眼霜15ml；眼部雙星超值組則有六胜肽眼部抗皺精華15ml、極緻抗皺眼霜15ml；明星大集合超值組囊括光采再生活膚霜50ml、極緻抗皺眼霜15ml、賦活晚安眼膜30ml、光采抗痕美頸霜SPF15 75ml，最值得入手。
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