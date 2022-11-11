華麗包裝吸睛！海洋拉娜倒數月曆必買、RéVive推禮盒

麥當勞是許多台灣民眾從小吃到大的回憶，多數分店24小時營業也讓夜貓族可以飽餐一頓，不少麥粉更會稱麥當勞為「麥當當」，近日有人到麥當勞消費時，就發現麥當勞疑似在台灣申請「麥當當」商標，讓麥粉又驚又喜，直呼「這個名字好Q」。

2022-11-11 13:52