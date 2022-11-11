許維恩婚紗解密！18公斤白紗變身桃心領透膚馬甲超夢幻
許維恩今日在41歲生日同天辦婚禮、完成人生大事，不僅邁向人生下一階段、更成為今日最美型氣質新娘。除了眾家好友包含是元介、房思渝、周予天等人到場擔任伴郎伴娘或致意，事實上許維恩今日的夢幻巴洛克風婚紗更出自「高人之手」、由台灣婚紗名家林莉操刀，除了讓許維恩大讚穿上宛如女王，另一半王家梁也大讚：新娘全身發光，自帶強大氣場。
今日現身婚禮現場的許維恩，先後一共換上兩套婚紗禮服，第一套是Linli Boutique設計團隊耗時2個月純手工打造，展現現代感的巴洛克宮廷風。禮服並具有多層次穿法，其中透膚長袖將可拆卸、變身桃心領透膚馬甲，同時再以蕾絲桂冠頭飾取代王冠，貴族風範不減。而這套白紗最困難之處便在於蕾絲貼花的鋪排、固定珠繡堆疊的立體花朵，同時如何展現「宮廷風」最重要的「收腰翹臀」設計？更讓底部蓬裙的支撐別具苦心。
此外許維恩今日還將穿上第二套時髦灰禮服，禮服是以鴕鳥羽毛勾勒出整體線條，同時乍看為灰色但帶有細膩層次，以底部的藍紫灰、中層的綠灰和羽毛染成乾淨灰，帶出「灰階」的多層次變化，同時右胸前再以羽毛拉形塑了一朵「線菊」小花，將芬芳、祝福，從細節到色彩，完美呈現。
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