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許維恩婚紗解密！18公斤白紗變身桃心領透膚馬甲超夢幻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
白紗上拉長延伸的蕾絲花朵修飾了身形，也將全身圖騰接續、凝聚視覺主題。圖 / Linli Boutique提供
白紗上拉長延伸的蕾絲花朵修飾了身形，也將全身圖騰接續、凝聚視覺主題。圖 / Linli Boutique提供

許維恩今日在41歲生日同天辦婚禮、完成人生大事，不僅邁向人生下一階段、更成為今日最美型氣質新娘。除了眾家好友包含是元介、房思渝、周予天等人到場擔任伴郎伴娘或致意，事實上許維恩今日的夢幻巴洛克婚紗更出自「高人之手」、由台灣婚紗名家林莉操刀，除了讓許維恩大讚穿上宛如女王，另一半王家梁也大讚：新娘全身發光，自帶強大氣場。

今日現身婚禮現場的許維恩，先後一共換上兩套婚紗禮服，第一套是Linli Boutique設計團隊耗時2個月純手工打造，展現現代感的巴洛克宮廷風。禮服並具有多層次穿法，其中透膚長袖將可拆卸、變身桃心領透膚馬甲，同時再以蕾絲桂冠頭飾取代王冠，貴族風範不減。而這套白紗最困難之處便在於蕾絲貼花的鋪排、固定珠繡堆疊的立體花朵，同時如何展現「宮廷風」最重要的「收腰翹臀」設計？更讓底部蓬裙的支撐別具苦心。

此外許維恩今日還將穿上第二套時髦灰禮服，禮服是以鴕鳥羽毛勾勒出整體線條，同時乍看為灰色但帶有細膩層次，以底部的藍紫灰、中層的綠灰和羽毛染成乾淨灰，帶出「灰階」的多層次變化，同時右胸前再以羽毛拉形塑了一朵「線菊」小花，將芬芳、祝福，從細節到色彩，完美呈現。

許維恩今日與另一半王家梁舉辦婚禮，身上的婚紗耗時兩個月手工打造，展現夢幻氣勢，出自婚紗名家林莉的Linli Boutique之手。記者 / 沈昱嘉攝影
許維恩今日與另一半王家梁舉辦婚禮，身上的婚紗耗時兩個月手工打造，展現夢幻氣勢，出自婚紗名家林莉的Linli Boutique之手。記者 / 沈昱嘉攝影
許維恩今日身穿白紗裙擺總長約210公尺， 也讓她出場時散發貴族氣勢。圖 / Linli Boutique提供
許維恩今日身穿白紗裙擺總長約210公尺， 也讓她出場時散發貴族氣勢。圖 / Linli Boutique提供
許維恩今日婚禮上穿著的宮廷復古巴洛克風白紗設計手稿。圖 / Linli Boutique提供
許維恩今日婚禮上穿著的宮廷復古巴洛克風白紗設計手稿。圖 / Linli Boutique提供
除了氣場十足的鴕鳥毛，以日本進口緞布打造的灰色細緻圓繩肩帶，是第二套灰色禮服的亮點之一。圖 / Linli Boutique提供
除了氣場十足的鴕鳥毛，以日本進口緞布打造的灰色細緻圓繩肩帶，是第二套灰色禮服的亮點之一。圖 / Linli Boutique提供
許維恩今日與另一半王家梁今日補辦婚禮，白色超長婚紗，展現完美氣質。記者 / 沈昱嘉攝影
許維恩今日與另一半王家梁今日補辦婚禮，白色超長婚紗，展現完美氣質。記者 / 沈昱嘉攝影
許維恩今日婚紗白紗的長袖可拆卸，讓上身變身桃心領透膚馬甲，性感炸裂。圖 / Linli Boutique提供
許維恩今日婚紗白紗的長袖可拆卸，讓上身變身桃心領透膚馬甲，性感炸裂。圖 / Linli Boutique提供
許維恩與王家梁在婚禮上甜蜜相擁，加上許維恩身上的宮廷復古巴洛克風白紗，留下了人生中最甜蜜的真情一瞬。記者 / 沈昱嘉攝影
許維恩與王家梁在婚禮上甜蜜相擁，加上許維恩身上的宮廷復古巴洛克風白紗，留下了人生中最甜蜜的真情一瞬。記者 / 沈昱嘉攝影
第二套的時髦灰禮服選用了駝鳥羽毛，蓬鬆、雅緻兼具活力。圖 / Linli Boutique提供
第二套的時髦灰禮服選用了駝鳥羽毛，蓬鬆、雅緻兼具活力。圖 / Linli Boutique提供
許維恩今日身穿的時髦灰晚禮服設計手稿。圖 / Linli Boutique提供
許維恩今日身穿的時髦灰晚禮服設計手稿。圖 / Linli Boutique提供

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