許維恩婚紗解密！18公斤白紗變身桃心領透膚馬甲超夢幻

許維恩今日在41歲生日同天辦婚禮、完成人生大事，不僅邁向人生下一階段、更成為今日最美型氣質新娘。除了眾家好友包含是元介、房思渝、周予天等人到場擔任伴郎伴娘或致意，事實上許維恩今日的夢幻巴洛克風婚紗更出自「高人之手」、由台灣婚紗名家林莉操刀，除了讓許維恩大讚穿上宛如女王，另一半王家梁也大讚：新娘全身發光，自帶強大氣場。

今日現身婚禮現場的許維恩，先後一共換上兩套婚紗禮服，第一套是Linli Boutique設計團隊耗時2個月純手工打造，展現現代感的巴洛克宮廷風。禮服並具有多層次穿法，其中透膚長袖將可拆卸、變身桃心領透膚馬甲，同時再以蕾絲桂冠頭飾取代王冠，貴族風範不減。而這套白紗最困難之處便在於蕾絲貼花的鋪排、固定珠繡堆疊的立體花朵，同時如何展現「宮廷風」最重要的「收腰翹臀」設計？更讓底部蓬裙的支撐別具苦心。