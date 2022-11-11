韓韶禧出席曼谷精品特展 手上金表根本珠寶太妖嬌

隨著全世界國境逐漸鬆綁，旅行、大型展覽也逐漸復甦。南韓女星韓韶禧日前便出席了一場在曼谷舉辦的「她的美麗時光」特展，除了以一襲不對稱的白色小禮服搭配高跟鞋，韓韶禧手上配戴的金表更宛如珠寶、引爆了一顆女神級的魅力震撼彈。

曾以《以吾之名》、《無法抗拒的他》 走紅的韓韶禧，2023年上半年還將有Netflix新戲《京城生物》登場，年代設定在過去的1945年，全戲再有《梨泰院》朴敘俊、魏嘏雋、女模特兒金秀賢與資深演員金海淑同台飆戲，令人期待。

原來韓韶禧出席的這場活動是由瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）以「她的美麗時光」（Her Time）為主題所舉辦，地點位於曼谷繁華商業地段的Siam Paragon百麗宮廣場，展覽區分為「花朵之夢」 （Blossom’s Dream）、「化妝間」（Makeup Room）、「時光大廳」（Hall of Time）與「臥室」（Bedtime Room）多個主題空間，帶人探索骨董的時計藝術作品、Trésor腕表，並展現了女性手表在當代的多重風格宇宙。

出席活動時的韓韶禧，手上則戴上一款運用OMEGA獨家月光金（18K Moonshine）、鑽石與琺瑯的碟飛Mini Trésor腕表，僅26毫米的輕巧款式像一枚「時光寶石」，默默吐露了所有關於時間的秘密。