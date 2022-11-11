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李瑜美、超模Bella Hadid品味示範 派對包款這樣挑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
曾因《魷魚遊戲》大紅的李瑜美，在Miu Miu廣告視覺中以白色褲裝造型大秀美背與氣質包款。圖 / Miu Miu提供
曾因《魷魚遊戲》大紅的李瑜美，在Miu Miu廣告視覺中以白色褲裝造型大秀美背與氣質包款。圖 / Miu Miu提供

每到年末，與朋友相聚的派對總是特別多，一款隨身包款不僅可收納小物，更是強大氣場與個人風格的展現。Miu Miu與Michael Kros近日釋出佳節形象廣告，分別邀請韓星李瑜美、超模Bella Hadid入鏡，並以推薦包款造型，展現歲末對相聚的渴望與喜悅。

Michael Kros的假日系列廣告是由攝影師Lachlan Bailey拍攝，影像導演Matt Baron掌鏡，並邀請超模Bella Hadid演繹前往度假途中的機場時尚，展現了私人飛機、愜意的度假聯想。包含Hamilton、Piper與Greewich等多個經典包款都以黑、金二色加入設計，展現出金屬光澤與愉悅，而Parker酒紅金屬斜背包則有著銀色的品牌縮寫MK字樣，同時酒紅色也是聖誕、紅酒與熱情的展示，包款訂價約在10,900元至29,000元不等。

Miu Miu則訴諸了詩意、浪漫的主題：「私人願望」，並透過「星二代」伊旺麥奎格之女、身兼模特兒與演員的Esther McGregor、模特兒Mona Tougaard和曾在Netflix超火影集《魷魚遊戲》中大為走紅的演員李瑜美共同演繹。

無論是Esther McGregor上身水鑽裝飾的小可愛、半透明黑色洋裝的Mona Tougaard或大秀美背和無辜表情的李瑜美，原來女孩們本季秋冬的私人願望，皆可為一個miu miu的白色提包所滿足。純白、不同尺寸的miu miu手提包，藏入了喜悅和只有自己才知道的內心私語。想將包包裝入什麼？想帶著包包去往哪個方向？當派對來臨或結束之後，答案，或就在不遠處。

Hamilton黑金雙色兩用提包，29,000元。圖 / Michael Kros提供
Hamilton黑金雙色兩用提包，29,000元。圖 / Michael Kros提供
Matelassé納帕軟皮革手提肩背包，77,000元。圖 / Miu Miu提供
Matelassé納帕軟皮革手提肩背包，77,000元。圖 / Miu Miu提供
Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包，67,000元。圖 / Miu Miu提供
Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包，67,000元。圖 / Miu Miu提供
包含Hamilton、Piper與Greewich等多個經典包款都以黑、金二色加入設計，展現出金屬光澤與愉悅，訂價約在10,900元至29,000元不等，輕奢入手。圖 / Michael Kros提供
包含Hamilton、Piper與Greewich等多個經典包款都以黑、金二色加入設計，展現出金屬光澤與愉悅，訂價約在10,900元至29,000元不等，輕奢入手。圖 / Michael Kros提供
Greenwich黑金拼接鍊帶包，18,800元。圖 / Michael Kros提供
Greenwich黑金拼接鍊帶包，18,800元。圖 / Michael Kros提供
「星二代」伊旺麥奎格之女Esther McGregor搭配了Miu Miu的Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包款，傳遞了自信姿態。圖 / Miu Miu提供
「星二代」伊旺麥奎格之女Esther McGregor搭配了Miu Miu的Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包款，傳遞了自信姿態。圖 / Miu Miu提供
超模Bella Hadid揹上Michael Kros包款，盡情演繹歲末度假的愉悅氛圍。圖 / Michael Kros提供
超模Bella Hadid揹上Michael Kros包款，盡情演繹歲末度假的愉悅氛圍。圖 / Michael Kros提供

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