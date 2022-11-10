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Cartier 蛻變的藝術 台北101旗艦店改裝盛大開幕

聯合報／ 特派記者陳若齡／專題即時報導
卡地亞巴黎和平店裡從主結構到裝潢大刀闊斧更新風貌，華麗蛻變。 圖／Cartier提供
卡地亞巴黎和平店裡從主結構到裝潢大刀闊斧更新風貌，華麗蛻變。 圖／Cartier提供

在時間的洪流中，卡地亞從來都是浪潮的先行者，總能將悠久歷史與創新理念完美融合，優雅地與時俱進，其風格與時代對話的精神不僅體現於無數經典之作中，也展現在見證品牌歷史與創作的旗艦店裡。

近年卡地亞陸續於全球改裝專賣店，以嶄新型態迎接新消費時代，繼倫敦新龐德街和紐約第五大道旗艦店後，位於巴黎和平街13號的旗艦店也終於完成改裝，品牌三大殿堂風貌煥然一新，重新定義了旗艦店以及何謂奢華，不只是提供單純的購物享受，更傳達了品牌的傳承、價值與風格，宛如一次華麗蛻變，成就連結過去、現在與未來的非凡藝術。

我們沒有任意門直赴巴黎，感受嶄新風華也無須遠求，同為全球重量級大店的卡地亞台北101旗艦店近期也正式改裝開幕，同樣由法國建築大師Bruno Moinard所屬事務所Moinard x Bétaille操刀設計的三層樓近280坪店內，除了感受品牌風格傳承與創新的豐沛能量，讓人驚豔的是，其中更蘊藏了諸多台灣在地精神與文化，也讓人一窺自1988年來到台北的卡地亞，是如何透過美學和多元文化的共同性始終與這片土地和城市緊密連結。

●人文到自然 萬物皆美

卡地亞與台北甚或是台灣有著微妙相通。卡地亞百年來歷經時代洗禮，自19世紀末隨卡地亞三兄弟開啟世界的旅程，便吸收如英國、俄羅斯、印度、西亞伊斯蘭等自世界各地的文化，在求新求變中粹煉出大膽無畏的獨特風格，這正像是數百年來海納蘊養多元文化的台灣，融合不同族群迸發各種自由的創意能量。

台灣四面環海，得天獨厚的亞熱帶海島位置與秀麗的地形景觀，孕育出豐富的生態體系，從植物到動物都有傲視全球的特有種，即便是城市也不乏自然環繞，如卡地亞台北101旗艦店座落的信義區，閒逸漫步範圍內，既有保留古典工藝與彩繪的傳統宮廟、百年日式建築再生的文創空間，同時又能很快走進山林眺望繁華。卡地亞也是如此兼容並蓄，從動植物生動型態乃至生活中的人文美學都化為璀璨精湛的珠寶藝術，俯拾萬物皆美。

●融入在地的生活美學

走進卡地亞台北101旗艦店，色調柔和明亮的開放式空間，跳脫傳統精品旗艦店高貴隱密卻難以親近的氛圍，整體融入品牌代表性的幾何美學且不見一處直角，流線的方圓之間讓人感受悠然愜意，享受舒適的體驗樂趣。

除了重現法式生活情趣，以在地特色接軌國際也是此次台北101旗艦店重新整裝的一大亮點，如入口迎賓區以馬賽克工藝鑲嵌的版畫，鮮麗的台北風景和象徵品牌的美洲豹躍然眼前；貫穿卡地亞台北101旗艦店之旅的藝術階梯，裝飾巨幅壁畫則勾勒出最吸引藝術家Caroline Perrin的台北元素：天空、水景、山以及動植物；再如由台灣版畫藝術家沐冉創作，靈感來自每年101大樓跨年煙火的單版複刻版畫「十年之約」，或是藉由英國頂級手繪壁紙讓梅花鹿與美洲豹相遇，旗艦店裡薈萃東西藝術，兼容多元材質與工藝的創作，將品牌精神與在地特色無斧鑿痕地體現於空間美學中。

法國詩人Jean Cocteau曾說:「風格就是用簡潔的方式講述複雜的事情。」全新開幕的卡地亞台北101正是以簡約，但不簡單的極致體驗，創造揉合這座城市之美的品牌新風貌，在與時代的對話中再次蛻變，打開全新篇章。

體現生活愜意感是卡地亞新店型特色之一，此為巴黎和平店。 圖／Cartier提供
體現生活愜意感是卡地亞新店型特色之一，此為巴黎和平店。 圖／Cartier提供
3樓VIP鑑賞室掛著灣版畫藝術家沐冉的版畫作品。 圖／Cartier提供
3樓VIP鑑賞室掛著灣版畫藝術家沐冉的版畫作品。 圖／Cartier提供
馬賽克藝術家Mathilde Jonquière的美洲豹藝術創作。 圖／Cartier提供
馬賽克藝術家Mathilde Jonquière的美洲豹藝術創作。 圖／Cartier提供
幾何圓滑線條與明亮開放的空間，讓人更容易走入體驗，此為3樓經典設計作品與婚戒專區。 圖／Cartier提供
幾何圓滑線條與明亮開放的空間，讓人更容易走入體驗，此為3樓經典設計作品與婚戒專區。 圖／Cartier提供
台北101旗艦店5樓的VIP鑑賞室。 圖／Cartier提供
台北101旗艦店5樓的VIP鑑賞室。 圖／Cartier提供
英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的台灣梅花鹿壁紙。 圖／Cartier提供
英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的台灣梅花鹿壁紙。 圖／Cartier提供

品牌 台北101

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