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搶攻雙11商機 國泰航空台北飛香港來回九千有找

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
國泰航空推雙11驚喜優惠，即日起至2022年11月28日止，台北-香港來回機票含稅只要8902元起。圖／國泰航空提供
國泰航空推雙11驚喜優惠，即日起至2022年11月28日止，台北-香港來回機票含稅只要8902元起。圖／國泰航空提供

隨著國際旅遊市場逐漸復甦，國泰航空今表示，即日起至11月28日止，推出雙11優惠，台北-香港來回機票含稅只要8902元起，台灣出發前往歐洲、北美、澳洲及亞洲精選航點最高優惠可達3000元。

國泰航空表示，雙11驚喜優惠航點包含台灣(台北、台中、高雄)出發經香港來回全球25個城市， 即日起至明年3月31日出發(2023年1月18至25日除外)，吉隆坡來回只要1萬1728起、洛杉磯來回2萬4736起、墨爾本來回2萬5469起、阿姆斯特丹來回2萬7955起。

國泰航空表示，雙11驚喜優惠可依旅客不同需求選擇輕便、標準、彈性三種票價，活動期間享無限次免費更改機票。詳情請瀏覽國泰空官網https://www.cathaypacific.com/cx/zh_TW.html 或洽各大旅行社。

雙11 國泰航空 香港

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