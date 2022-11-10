搶攻雙11商機 國泰航空台北飛香港來回九千有找
隨著國際旅遊市場逐漸復甦，國泰航空今表示，即日起至11月28日止，推出雙11優惠，台北-香港來回機票含稅只要8902元起，台灣出發前往歐洲、北美、澳洲及亞洲精選航點最高優惠可達3000元。
國泰航空表示，雙11驚喜優惠航點包含台灣(台北、台中、高雄)出發經香港來回全球25個城市， 即日起至明年3月31日出發(2023年1月18至25日除外)，吉隆坡來回只要1萬1728起、洛杉磯來回2萬4736起、墨爾本來回2萬5469起、阿姆斯特丹來回2萬7955起。
國泰航空表示，雙11驚喜優惠可依旅客不同需求選擇輕便、標準、彈性三種票價，活動期間享無限次免費更改機票。詳情請瀏覽國泰空官網https://www.cathaypacific.com/cx/zh_TW.html 或洽各大旅行社。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言