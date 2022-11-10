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限10天！「Pocky奇幻樂園」快閃信義區 好拍又送Pocky

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「童趣旋轉木馬」展示3隻俊俏白馬，並可以實際乘坐。記者陳睿中／攝影
「童趣旋轉木馬」展示3隻俊俏白馬，並可以實際乘坐。記者陳睿中／攝影

為慶祝1111「Pocky Day」，格力高將於11月11日至11月20日期間，在信義區Neo19廣場打造「Pocky Wonderland奇幻樂園」，包括有童趣旋轉木馬、可愛叢林及Pocky太空世界等3個不同造型的互動體驗區，還有高達3公尺的「Pocky巨型摩天輪拍照裝置」，讓粉絲們可以盡情地與Pocky拍照。11月11日早上11點11分，還將會有泱泱到場，共同參與「111.11.11.11.11」的難得時刻，現場並會送出1,111盒Pocky，參與活動者，也有機會抽中Pocky限量禮。

Pocky與數字1的形狀相似，因此生產Pocky的格力高在平成11年（1998年）11月11日，正式創建「Pocky Day」，並獲得日本紀念日協會認可。格力高今年也特別在111年11月11日的11點11分擴大慶祝，打造「Pocky Wonderland奇幻樂園」。整座樂園以廣告片中的奇幻場景為概念，主區域是近4公尺高的「賓士鍋造型互動體驗區」，由3個特殊場景構成，分別為「童趣旋轉木馬」展示3隻俊俏白馬，並可以實際乘坐；「可愛叢林」有可愛小動物機關，悠遊Pocky抹茶棒的樹林造景；「Pocky太空世界」展示了Pocky外盒組成的幻想星球，民眾可實際揹上Pocky造型的太空道具飛向浩瀚無垠宇宙。此外還有「Pocky巨型摩天輪拍照裝置」，有著巨大愛心與摩天輪，讓人美照連拍。

「Pocky Wonderland奇幻樂園」將於111年11月11日早上11點11分正式開幕，格力高也邀請泱泱到場與粉絲同樂。11月11日當天在活動現場打卡並完成任務者，即可領取「Pocky 1盒」。加入官方line帳號並於當日輸入特殊序號「1111POCKYDAY」，就可獲得點數並有機會參加線上抽獎。另外11月11日至11月20日期間，現場還會有抽大禮包、整點11分送Pocky加油棒、會員入會禮等不同優惠。另外線上也舉行同慶活動，購買Pocky商品或完成任務者，即可獲得點數，集點可兌換「旋轉木馬造型Pocky音樂盒」或格力高大禮包、Pocky一卡通等不同贈禮，亦可參加抽獎，有機會抽中Pocky音樂盒或Line Points 10點。

「Pocky太空世界」展示了Pocky外盒組成的幻想星球。記者陳睿中／攝影
「Pocky太空世界」展示了Pocky外盒組成的幻想星球。記者陳睿中／攝影
高達3公尺的「Pocky巨型摩天輪拍照裝置」，讓粉絲們可以盡情拍照。記者陳睿中／攝影
高達3公尺的「Pocky巨型摩天輪拍照裝置」，讓粉絲們可以盡情拍照。記者陳睿中／攝影
「可愛叢林」有可愛小動物機關以及Pocky抹茶棒的樹林造景。記者陳睿中／攝影
「可愛叢林」有可愛小動物機關以及Pocky抹茶棒的樹林造景。記者陳睿中／攝影
「可愛叢林」有可愛小動物機關以及Pocky抹茶棒的樹林造景。記者陳睿中／攝影
「可愛叢林」有可愛小動物機關以及Pocky抹茶棒的樹林造景。記者陳睿中／攝影
「童趣旋轉木馬」展示3隻俊俏白馬，並可以實際乘坐。記者陳睿中／攝影
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