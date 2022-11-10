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遠傳friDay購物「再轉轉」攜手悠遊付！雙11「限時1小時1折起」
搶搭雙11購物狂歡節熱潮，遠傳friDay購物新服務「再轉轉」即日起正式在悠遊付上線，只要打開EasyWallet悠遊付App、在首頁點擊「再轉轉」按鈕，AI人工智慧立即轉出最適合的超殺優惠產品。歡慶「再轉轉」與悠遊付聯名上線， 即日起至11月17日數十萬件商品「轉」出5折驚喜，包含春風抽取衛生紙一箱特價515元、花王蒸氣眼罩一盒特價195元、台灣製雙人羊毛被特價500元、韓國304不鏽鋼保鮮盒5件組特價499元等熱門好物。
遠傳friDay購物「再轉轉」11月11日上午11點11分再推出限時1小時1折起超狂優惠，除了有機會以1萬元帶走最新iPhone 14、免費享受遠傳friDay影音影劇暢看30天，還有上萬件熱搜產品包含40吋液晶電視特價599元、黃金手鍊特價399元、任天堂Switch特價978元、倍潔雅衛生紙一箱特價69元，以及卡娜赫拉、白馬馬力夯、沙威隆、舒跑等造型悠遊卡通通1折起。
隨著雙11熱潮邁向高峰，遠傳friDay購物全館狂歡也進入活動高潮，預先將喜歡的商品放入購物車，今天（11月10日）晚上11點11分折扣搶先開獎，全品項放送超福優惠。此外，遠傳friDay購物11月11日當天將送出2,222元超好用神券，遠傳心生活會員再享獨家加碼優惠，11月10日至11月11日遠傳幣折抵放大5倍，1遠傳幣可折抵5元。
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