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雙11！吉豚屋買1送11　壽司郎「抽3萬元日本行李箱」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
吉豚屋所推出的「派對綜合餐」，每套299元。圖／吉豚屋提供
吉豚屋所推出的「派對綜合餐」，每套299元。圖／吉豚屋提供

雙十一將至，「吉豚屋」自11月11日起，限時3天推出「吉豚屋派對餐盒」，買一盒就加贈11根「維也納香腸」，另外還有「派對綜合餐」，買一盒就加贈「唐揚雞」1塊。同樣是日式餐點代表品牌，「壽司郎」則是推出11款全新餐點，參與活動者，還有機會抽中價值32,000元的日本復古行李箱。

吉豚屋所推出的「派對綜合餐」，內含里肌豬排、腰內豬排、酥炸雞排各1，還有酥炸海老、唐揚雞各2，每套299元。另款「派對餐盒」，則是有腰內豬排、唐揚雞各8塊的組合，還有里肌豬排2塊＋腰內豬排4塊＋唐揚雞8塊的組合，每盒均為599元。11月11日至11月13日，購買派對綜合餐，就加贈「唐揚雞1塊」；購買任一款派對餐盒，則加贈「維也納香腸11根」，讓民眾享受「買1送11」的爽快。

即日起至11月27日期間，壽司郎推出「世界嚴選限定美味」系列，推出昆布風味比目魚、龍膽石斑天婦羅、海膽海苔包、鱈魚白子軍艦、醬油漬鮭魚卵筋膜、鹽麴鯖魚、鹽麴甜蝦軍艦、馬達加斯加生蝦、花枝2種、辣醬軟殼蟹、炙燒金目鯛等11款特色餐點，各自代表智利、阿拉斯加、泰國等不同國家的特色，每盤40～80元。

除此之外，11月11日至11月27日期間，參與壽司郎官方粉絲團活動，就可參加抽獎，最大獎將贈出價值32,000元的「PROTECA Genio Century 日本製31吋復古行李箱」，另外還有HaNT Mine行李箱、ace. Cornerstone行李箱等不同贈禮，為出國旅遊做足準備。

購買吉豚屋「派對禮盒」，可加贈「11根維也納香腸」。圖／吉豚屋提供
購買吉豚屋「派對禮盒」，可加贈「11根維也納香腸」。圖／吉豚屋提供
壽司郎限時推出「世界嚴選限定美味」系列。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「世界嚴選限定美味」系列。圖／壽司郎提供
壽司郎將贈出價值32,000元的「PROTECA Genio Century 日本製31吋復古行李箱」。圖／壽司郎提供
壽司郎將贈出價值32,000元的「PROTECA Genio Century 日本製31吋復古行李箱」。圖／壽司郎提供

派對 壽司郎

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