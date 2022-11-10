「2023義大利米其林指南」 雲朗觀光三餐廳狂摘五顆星

台灣之光，飄洋過海摘星去。2023年義大利米其林指南甫於11月9日公布，今年共收錄385家餐廳，包括12家三星餐廳、38家二星餐廳，以及335家一星餐廳。位在義大利共6間飯店的雲朗觀光集團也創佳績，其中，最矚目的是今年中旬才試營運的佛羅倫斯翡冷翠百花宮Chic Nonna，開幕不到半年便摘下一星餐廳；威尼斯雲水之都GLAM餐廳則再次蟬聯二星餐廳、聖莊Locanda餐廳由一星升為二星餐廳，這也是今年繼蟬聯五屆三星餐廳的頤宮中餐廳後，再度在義大利共摘下五顆星，「八星」榮耀為台灣本土飯店集團之冠。

位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築「翡冷翠百花宮」，目前是雲朗觀光集團旗下的指標，也是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式物業，宮殿內有13間客房、18戶酒店式公寓，公共區域則有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等設施，也同時擁有三種不同類型的飲宴空間，除了有飯店酒吧與小酒館外，首次獲得一星餐廳殊榮的Chic Nonna餐廳則是這次的主角。

主廚Vito Mollica曾在布拉格、荷蘭和英國的餐廳工作，在擔任佛羅倫斯四季酒店餐廳Il Palagio行政主廚時，更帶領團隊獲得了米其林一星的肯定，從小看著母親料理的他，當時就發現自己對於烹飪的熱情，進而以其獨特的烹飪風格而聞名，保留了食材的原有特性，再用當代手法與呈現方式創新表達，將佛羅倫斯當地菜色靈魂帶入餐廳。

此外，位在威尼斯的雲水之都，曾在2017年被評選為「全球最佳新進酒店」，飯店呈現威尼斯當代歷史風華，18間客房名稱也皆與威尼斯相關的人事物結合，部分房型可從房內直接欣賞威尼斯大運河景緻。飯店內的GLAM餐廳，則是由主廚Enrico Bartolini掌管，他被譽為義大利最年輕米其林二星主廚，29歲那年在義大利的Le Robinie餐廳，獲得了他人生中米其林第一顆星，33歲時摘下第二顆星，而今年也再度蟬聯二星餐廳。

位在義大利北部皮耶蒙特區的聖莊Locanda餐廳，今年也從原本的一星餐廳晉升為二星餐廳，同樣由天才型主廚Enrico Bartolini主理，並與聖莊的行政主廚Gabriele Boffa聯手合作，成功創作出多道忠於當地食材又有現代設計的菜色。聖莊前身為16世紀的修道院，建物有400年歷史，2006年擴建為擁有54間豪華級寬敞的客房及套房，並附設最頂級的SPA，也因當地鄰近全球知名葡萄酒產區，可以一邊SPA一邊沉浸在溫和柔軟的自然山景環境中。