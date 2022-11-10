我國即將邁入超高齡社會 教育部邀4國家分享樂齡經驗

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，教育部今天起連兩天舉辦「2022年樂齡學習國際研討會」，邀請美國、英國、紐西蘭及日本4個國家5位學者，與國內實務工作者分享推動經驗與特色方案。

教育部表示，研討會以「友善、自主、連結」為主軸，探討如何從老化觀念改變、營造友善及接納氛圍，實現百年人生的時代。美國夏威夷大學Kathryn L. Braun教授從宏觀角度討論成功老化的關鍵要素；紐西蘭懷卡托大學Brian Findsen教授從國際觀點，探討台灣樂齡學習的獨特與挑戰。

另外，英國第三年齡大學(U3A)現任主席Liz Thackray，則分享英國的運作經驗，如何從自主運作到超過1000個團體及40萬名學員，告訴大家「學習永遠不嫌晚」；日本R65不動產執行長山本遼，則帶來創新租賃服務的電力守護方案，評估高齡者是否需要救援；日本東京大學教授牧野篤分享日本社區如何透過多世代的互相支持和照顧，讓百年人生社會永續發展。

國內方面，教育部邀請社會企業、樂齡學習中心，分享如何設計不可怕的老後生活與永續人生，以及樂齡學習的社團與組織，是如何傳承及永續發展運作。現場並安排有樂齡特色計畫體驗工坊，包含男士料理廚房、樂咖師展身手、樂藺工坊、柚發奇想幸福生命，讓參與者實際體驗樂齡學習的樂趣。