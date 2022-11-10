全球第一人！楊祐寧帥秀百年靈陀飛輪 百萬上手搶先戴
繼今年八月試營運之後，鐘表品牌百年靈（Breitling）今日於台北101專門店上帶來全球首發的Premier陀飛輪計時碼表。品牌並邀請人氣男星楊祐寧帥氣站台，楊祐寧除了身穿雙排西裝、閃亮的紅底黑色漆皮高筒靴，手上的玫瑰金陀飛輪更上看200萬，展現了集閃耀、工藝、收藏的綜合風範。
楊祐寧今日出席活動時表示，當踏入百年靈101專賣店時，感覺店內的各種主題活動如鐵人三項、衝浪，都是自己熟悉也熱愛的領域，也讓他踏進專賣店時、像走進自己家中的衣櫃般。他並表示，手表就是要拿來使用的，因此即便買了名貴手表也會實際配戴，並認為錶款上的使用痕跡都是珍貴的記憶。追求個性的他平日與另一半則不戴情侶表、也不戴對表，但老婆買手表時他則會提供意見，例如經典性、價位、是否合適，都是給女性購買表款時的購買指南。
今日百年靈於品牌台北101專賣店上帶來Chronomat 40 GMT腕表、Super Chronomat 38腕表，與收藏玩家等級的Premier陀飛輪計時碼表，新作連發。其中40毫米的Chronomat GMT腕表，以兩地時間的實用功能並搭配煙燻灰、湖水綠、午夜藍多種配色，而38毫米的Super Chronomat自動腕表則採用了可溯源黃金，同時百年靈再喊出2025年要達成全面採用可溯源黃金與鑽石的目標，以強調對永續、社會責任的重視。
活動重頭戲則聚焦在全球首發的Premier系列首款陀飛輪計時碼表，起因是為紀念百年靈品牌的三位「創廠先驅」：1884年創立工坊的Léon Breitling、1914年推出計時腕表的Gaston Breitling，以及催生Premier系列的Willy Breitling，合計三代傳人，並具有鉑金、玫瑰金、白金三種材質，三款一套。由於是Premier系列的首款陀飛輪，表款所運用的B21陀飛輪機芯則是由百年靈與高階機芯廠La Joux-Perret共同開發，除了將陀飛輪設定在12點鐘方向，強調視覺的震撼性，機芯並通過瑞士天文台認證，在性能、精準、穩定度，都在水準之上，其中玫瑰金與白金款訂價皆為180萬元，鉑金款訂價則為210萬元，全球限量各50只。亞洲僅到貨10套、台灣僅一套，可逕行洽詢百年靈台北101專賣店。
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