全球第一人！楊祐寧帥秀百年靈陀飛輪 百萬上手搶先戴

繼今年八月試營運之後，鐘表品牌百年靈（Breitling）今日於台北101專門店上帶來全球首發的Premier陀飛輪計時碼表。品牌並邀請人氣男星楊祐寧帥氣站台，楊祐寧除了身穿雙排西裝、閃亮的紅底黑色漆皮高筒靴，手上的玫瑰金陀飛輪更上看200萬，展現了集閃耀、工藝、收藏的綜合風範。

楊祐寧今日出席活動時表示，當踏入百年靈101專賣店時，感覺店內的各種主題活動如鐵人三項、衝浪，都是自己熟悉也熱愛的領域，也讓他踏進專賣店時、像走進自己家中的衣櫃般。他並表示，手表就是要拿來使用的，因此即便買了名貴手表也會實際配戴，並認為錶款上的使用痕跡都是珍貴的記憶。追求個性的他平日與另一半則不戴情侶表、也不戴對表，但老婆買手表時他則會提供意見，例如經典性、價位、是否合適，都是給女性購買表款時的購買指南。

今日百年靈於品牌台北101專賣店上帶來Chronomat 40 GMT腕表、Super Chronomat 38腕表，與收藏玩家等級的Premier陀飛輪計時碼表，新作連發。其中40毫米的Chronomat GMT腕表，以兩地時間的實用功能並搭配煙燻灰、湖水綠、午夜藍多種配色，而38毫米的Super Chronomat自動腕表則採用了可溯源黃金，同時百年靈再喊出2025年要達成全面採用可溯源黃金與鑽石的目標，以強調對永續、社會責任的重視。