AI智能配案霧煞煞？阿亮新「超級任務」藏彩蛋 賣家秒懂超好賣

image source：YouTube/信義房屋

文／陳羿郿

「是的，特蒐小組組長阿亮，今天又要來尋人啦！」經典台詞一出聲，許多六、七年級生的回憶隨之湧現，早期紅透半邊天的熱門節目《超級星期天》其中一個尋人單元「超級任務」，由卜學亮（阿亮）擔任外景主持，接受特別來賓委託尋人。時隔20多年，特蒐小組組長再次出動，不過這次任務有點特殊，委託人要找的是「真心誠意的買房人」。

觀眾將影片看完後，才驚訝發覺，原來是信義房屋復刻「超級任務」經典橋段的廣告，引發不少迴響，「害我真的以為阿亮要找人，這廣告不錯」、「難得不會略過的廣告，拍得很用心，還特地模擬以前4:3的畫面，右上角還有立體音的符號，而且阿亮和旁白完全勾起以前滿滿的回憶」、「近期唯一停下不略過的廣告，滿滿的回憶」、「好晃，但很懷念以前這樣的拍攝方式」。



就連阿亮本人在拍攝結束後也特別在個人臉書發文寫道，「當我收到這個腳本的時候 ，覺得很有趣，也讓我重溫了超級任務的美好回憶！拍攝那天，真的有重出江湖出任務的快樂 ，哈」。這部充滿回憶感的廣告，靈感正是來自米蘭營銷七年級生團隊。



信義房屋跟阿亮一樣「超會找人」

「我們根據想溝通的受眾思考：有沒有大家共同記憶中最會找人的經典形象，一講到阿亮，團隊都覺得對！對！對！藉由這個角色比擬同樣擅長幫賣家找到好買家的信義房屋」，米蘭營銷執行創意總監李惠穎說。信義房屋近年致力開發「AI智能配案」等數位工具，不僅藉此增添位處第一線房仲業務人員的工作助力，更重要的是，希望賣方屋主能更精準、快速地找到合適買方。

不過，觀察到AI大數據、智能配對等觀念，對普遍民眾來說仍感到陌生，因此米蘭營銷想以更親民、貼近觀眾的方式與大家對話。在「超級任務」廣告播出前，就已先釋出兩支20秒廣告：「為您的房子，找到對的人」挑高篇及露臺篇。米蘭營銷文案企劃指導周承緯談到，現今閱聽眾一看到網路或電視廣告不是跳掉就是轉台，所以挑高篇和露臺篇採取較誇張的視覺、音效，像是超級大露臺、外星人、無敵高房子等，將「找到對的人」的核心印象快速置入觀眾腦中；接著再推出5分鐘長的「超級任務」把信義房屋AI智能配案、DiNDON智能賞屋等優勢以最易懂的方式呈現於大家眼前。



image source：YouTube/信義房屋

找一找「超級任務」廣告彩蛋藏在哪？



從4：3畫面→4K高畫質

要讓觀眾有耐心將廣告看到最後，信義房屋及米蘭營銷無論在拍攝手法、情節設計等都費盡心思。首先，在畫面上，前面4分鐘的片段是持V8攝影機以4：3規格拍攝，目的就是要復刻過去「超級任務」的懷舊風格，直到阿亮遇到由演員鄒學儒飾演的房仲對他說：「還在用傳統的方式找人嗎？找買家有更進步的方式」畫面瞬間轉換為4K，表現出用AI智能配案找買家，更科技、更現代。

設計「超級比一比」橋段



另外，影片最後，房仲比手劃腳、阿亮猜的畫面及配樂也同是向《超級星期天》致敬，演員鄒學儒說，這是最令他印象深刻的橋段，「事前都會先看腳本揣摩劇情，但超級比一比無法先準備，而是到了現場和大家討論、集思廣益做出的即興演出，蠻困難但也很有趣」。會有這個趣味安排，米蘭營銷創意總監廖家興進一步說，「其實『用AI找到對的人』這個概念很虛幻，如換成觀眾最直接、最有感的畫面就是『按一鍵就找到了』，讓大家了解這項功能就是賣家能從茫茫人海中撈出對的人，這麼簡單、快速」。

賣家售屋的痛點 AI智能配案能解決

米蘭營銷團隊觀察，賣家出售房子最在意的其實就是不希望將房子賣給錯的人，同理想，自己從小住到大、充滿感情回憶的房子，被改建成奇怪的樣子，哪天走回來會覺得「我家怎麼變這樣」。另外，信義房屋表示，屋主委託房仲出售房屋，最怕遇到銷售期太長，要陪一組又一組的買方看屋，往往勞心又勞力。有鑑於此，信義房屋希望透過房產科技，運用人工智慧、大數據為委售物件精準找到合適的買方，增加售屋效率。據統計，大數據AI智能配案科技，串聯全台30萬買方資料庫，有效提升委售客戶配案精準度超過35%，加上業界最大規模的直營系統，嚴謹層層把關，協助屋主輕鬆賣房不白忙。



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