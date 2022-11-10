樂天市場雙11彩蛋壓軸登場！iPhone 14 Pro最高回饋7,370元

雙11購物節即將邁入最高峰，根據樂天市場統計，今年雙11占據熱銷排行榜前3名的類別分別為「3C家電」、「美食甜點」、「民生日用品」，尤其熱銷美食與平日相比成長超過100倍。樂天市場雙11購物節將持續至11月14日，除了千萬優惠券天天無限量領取之外，更加碼人氣美食下殺3折起、跨店購物享11%點數回饋。

樂天市場公布雙11加碼彩蛋，祭出限時優惠，首推iPhone 14 Pro 256GB原價38,400元、11月11日下午6點限時特價36,999元，搭配天天領券現折1,111元，持指定信用卡付款最高可獲得刷卡金3,300元，加上樂天點數回饋、樂天網銀首次開戶回饋等，最高能賺回饋7,370元；iPad mini原價17,900元、11月10日晚上9點限時特價16, 110元，再搭配領券優惠，只要14,999元即可入手；SONY真無線藍牙降噪耳機原價8,190元、11月11日下午6點限時特價6,290元，搭配優惠券可現省2,455元。

人氣美食也祭出超殺折扣，包括擁有起士界愛馬仕之稱的「龍泰皇家起士條」即日起至11月11日全館領券7.8折起；人氣團購美食「協發行泡菜黃金海帶絲」11月10日至11月11日限時下殺3折特價111元（原價360元），最受歡迎的「招牌黃金泡菜」也能以半價入手；「IRIS OHYAMA陶瓷塗層IH不沾鍋具6件組」原價2,940元、限時特價1,799元，搭配領券折111元，現省1,252元；「明治膠原蛋白粉」原價2,994元、11月11日晚上9點限時特價1,199元，搭配領券折111元，相當於3.7折。