居家賣場搶雙11 IKEA指定商品85折、HAND與HOLA推現折

雙11檔期將至，已成為大家購物的重要檔期，居家賣場也搶攻商機，IKEA推出千項商品官網購物享85折優惠，單筆消費滿7千元免運費；HOLA推出特惠商品特價11,111元，且線上通路全站單筆實付滿1,200元現折100元；HANDS台隆手創館官網購物推出單筆消費滿1,111元現折111元。

IKEA即日起至11月14日，推出指定商品官網購物85折，最高商品現省2,000元，包括SMÅSPORRE單人四季被原價1,399元、特價1,189元，最值得入手的是專業工匠手工編織而成的STOCKHOLM平織地毯，原價14,900元、特價12,665元，很適合冬天的居家擺設。

HOLA特別推出頂級休閒椅La-Z-Boy卡其色、靛藍色布款，原價32,800元、特價11,111元，最值得搶，另外推出「奧丁零重力全牛皮雙電動沙發」，能180度隨心調整座椅角度，照顧到不同使用者身形。即日起至11月11日，實體門市全館單筆實付滿2,500元送250元電子折價券，線上通路全站單筆實付滿1,200元現折100元；線上線下家具滿6萬元再折6千元、滿8萬元再折1萬2千元。