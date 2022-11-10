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居家賣場搶雙11 IKEA指定商品85折、HAND與HOLA推現折
雙11檔期將至，已成為大家購物的重要檔期，居家賣場也搶攻商機，IKEA推出千項商品官網購物享85折優惠，單筆消費滿7千元免運費；HOLA推出特惠商品特價11,111元，且線上通路全站單筆實付滿1,200元現折100元；HANDS台隆手創館官網購物推出單筆消費滿1,111元現折111元。
IKEA即日起至11月14日，推出指定商品官網購物85折，最高商品現省2,000元，包括SMÅSPORRE單人四季被原價1,399元、特價1,189元，最值得入手的是專業工匠手工編織而成的STOCKHOLM平織地毯，原價14,900元、特價12,665元，很適合冬天的居家擺設。
HOLA特別推出頂級休閒椅La-Z-Boy卡其色、靛藍色布款，原價32,800元、特價11,111元，最值得搶，另外推出「奧丁零重力全牛皮雙電動沙發」，能180度隨心調整座椅角度，照顧到不同使用者身形。即日起至11月11日，實體門市全館單筆實付滿2,500元送250元電子折價券，線上通路全站單筆實付滿1,200元現折100元；線上線下家具滿6萬元再折6千元、滿8萬元再折1萬2千元。
台隆手創館HANDS主打官網購物優惠，11月14日前單筆消費滿1,111元現折111元，單筆滿888元送日本名湯入浴劑、滿1,500元送HANDS經典帆布手提袋，單筆滿1千元免運，而在11月11日至13日加碼推出紅利點數11倍送，單筆消費滿2,500元登記送250元優惠券。特惠商品如LiSE 矮形三段隙縫櫃原價1,980元、特價1,111元；Lourdes TOR PRO-21溫熱手部按摩器原價4,980元、特價4,399元。
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