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米乖乖挺屏東龍膽石斑 醬燒石斑口味驚豔上市

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
乖乖公司挑選新鮮石斑與原料嚴格把關加工，經多次來回修正，開發出口味鹹甜的「醬燒石斑米乖乖」，已上市開賣，圖／屏東縣政府提供
乖乖公司挑選新鮮石斑與原料嚴格把關加工，經多次來回修正，開發出口味鹹甜的「醬燒石斑米乖乖」，已上市開賣，圖／屏東縣政府提供

大陸今年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入後，屏東縣石斑養殖重要產區，縣府組成屏東石斑隊挺漁民，將石斑融入台鐵鐵路便當、中西麵點外，並和乖乖公司合作，以新鮮石斑與原料嚴格把關加工，經多次修正，開發出口味鹹甜的「醬燒石斑米乖乖」，已上市開賣，挑戰消費者的味蕾。縣長潘孟安也在臉書發文，真的能吃到龍膽石斑的滋味，吃下一口，絕對回味無窮。

縣府海洋及漁業事務管理所代理所長陳仕元說，龍膽石斑被稱為「石斑之王」，利用新鮮原料且嚴格把關加工，開發出滿滿在地情懷的米乖乖，在多元推動下，希望將石斑魚變成為庶民經濟料理；這次將石斑魚融入休閒零食，正式突破傳統束縛，讓石斑魚可以被消費大眾接受，同時也鼓舞石斑養殖業者，讓台灣的石斑魚產業更有競爭力。

乖乖公司表示，該公司持續深化與各地區農特產品連結，結合各地區特色農漁品料理；醬燒石斑米乖乖嚴選百分百國產優質好米，膨化成酥脆米乖乖，搭配醬油香氣和石斑魚的鮮香味，還原台灣特色料理醬燒石斑；目前在全聯不但有新鮮直送的龍膽石斑真空包提供餐桌加菜，還有醬燒石斑口味米乖乖，可以豐富零食櫃。

乖乖公司挑選新鮮石斑與原料嚴格把關加工，經多次來回修正，開發出口味鹹甜的「醬燒石斑米乖乖」，已上市開賣，圖／屏東縣政府提供
乖乖公司挑選新鮮石斑與原料嚴格把關加工，經多次來回修正，開發出口味鹹甜的「醬燒石斑米乖乖」，已上市開賣，圖／屏東縣政府提供
乖乖公司挑選新鮮石斑與原料嚴格把關加工，經多次來回修正，開發出口味鹹甜的「醬燒石斑米乖乖」，縣長潘孟安也在臉書發文促銷。圖／屏東縣政府提供
乖乖公司挑選新鮮石斑與原料嚴格把關加工，經多次來回修正，開發出口味鹹甜的「醬燒石斑米乖乖」，縣長潘孟安也在臉書發文促銷。圖／屏東縣政府提供

龍膽石斑 屏東縣 零食

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