雙11替手機換新裝 犀牛盾官網12點限時瘋搶千元折價券

剛換新手機的你，絕不能錯過雙11入手周邊配件的最佳機會，犀牛盾、亞果元素、CASETiFY都推出超殺折扣、組合優惠，讓你一次把想買的配件全都入手。

犀牛盾即日起至11月13日活動期間，官網結帳輸入指定優惠碼「one1111」，享單筆訂單1件9折；「two1111」享單筆訂單2件以上8折；即日起至11月11還有限量優惠碼「ya1111-rs」，每天中午12點開搶，限量11組，可享單筆訂單滿1,111元，現折1,000元。

亞果元素也於台灣官網商城舉辦雙11優惠活動，即日起至11月11日，每日推出指定商品閃購優惠，包括買Mag Q多功能磁吸支架送OMNIA X Lightning快速充電組；CASA Hub S USB-C五合一240GB外接SSD固態硬碟集線器現省1,120元；以及明天即將開跑的買OMNIA M3+三合一磁吸無線充電座送OMNIA X1 Lightning 20W快速充電組。而11月12日至11月底，全館訂單滿3,500元另贈蘋果認證iPhone專用30W Lightning快充組；11月16日至11月23日再加碼iPhone磁吸全系列機種專用「5,000mAh磁吸式無線快充行動電源」直降7.5折，優惠價只要1,111元。

而自即日起至11月13日期間，凡於CASETiFY官方網站與CASETiFY STUDiO品牌概念店購買任一指定產品即享8.5折、2件享7.5折、3件或以上享7折優惠，包括最新推出的iPhone 14系列終極防摔手機殼、MagSafe兼容手機殼、手機背帶套組等豐富電子與生活配件都在折扣範圍內。此外，即日起至11月11日CASETiFY更加碼在台灣官方Instagram帳號開設線上直播，推出今年最強IG直播限定優惠並且送出好禮。