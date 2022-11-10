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Hearts On Fire完美鑽石絕美婚戒 獻給最純淨無盡的愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire的Infinite Love形象廣告聚焦一系列經典婚嫁珠寶。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire的Infinite Love形象廣告聚焦一系列經典婚嫁珠寶。圖／Hearts On Fire提供

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire婚戒系列，是許多女性夢寐以求的完美婚戒。今年11月，特別推薦一系列訂婚戒指和鑽石戒指，透過Infinite Love系列形象，表達愛情悠遠和永恆的本質，以其純淨透明和璀璨光芒點亮生命中無與倫比的重要時刻。

Infinite Love系列中出現的經典設計婚戒，捕捉到戀人之間精緻細膩的情感，以及愛情中無限的可能和自由。此系列奪目的訂婚戒指和優雅的鑽石戒指皆以大膽時尚且不失優雅的設計，受到全球新娘的喜愛。Hearts On Fire每顆鑽石皆以完美車工切磨而成，能折射出100%的七彩火光，並採用「幻視鑲嵌法」鑲嵌鑽石，鑲嵌單顆美鑽的求婚鑽戒更以完美的環圈，象徵圓滿與無盡的愛，不論單獨配戴，或與其他款式疊戴，都能靈活配襯不同造型。

古埃及人相信無名指的血脈通往心臟，伴侶為對方戴上對戒，代表在愛情中承諾對方忠貞，成為彼此後半生的歸屬。 在締結婚約不可缺少的對戒（Wedding band），Hearts On Fire提供琳琅滿目的對戒款式，以不同珍貴金屬鑄造，完美相襯的設計象徵日夕相伴的愛意，既有雋永典雅的永恆戒指，也有精緻立體的邊緣設計，風格多樣，彰顯情侶與別不同的個性和品味。

（由左至右）Natural鉑金對戒，男戒4.0毫米，58,000元；女戒3.0mm NT46,000
（由左至右）Natural鉑金對戒，男戒4.0毫米，58,000元；女戒3.0mm NT46,000
Repertoire白K金鑽石戒指，主鑽0.20克拉起 NT$82,000起
Repertoire白K金鑽石戒指，主鑽0.20克拉起 NT$82,000起
Lorelei Floral鉑金鑽石戒指，65,000元。圖／Hearts On Fire提供
Lorelei Floral鉑金鑽石戒指，65,000元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Marquis Halo白K金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起 ，10萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Marquis Halo白K金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起 ，10萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Acclaim 鉑金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起，15萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Acclaim 鉑金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起，15萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Multiplicity Love七鑽白K金鑽石戒指，15萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Multiplicity Love七鑽白K金鑽石戒指，15萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire的Infinite Love形象廣告聚焦一系列經典婚嫁珠寶。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire的Infinite Love形象廣告聚焦一系列經典婚嫁珠寶。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire的Infinite Love形象廣告聚焦一系列經典婚嫁珠寶。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire的Infinite Love形象廣告聚焦一系列經典婚嫁珠寶。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Fusion對戒，鉑金玫瑰金男戒4.0毫米，30,000元；女戒3.0毫米，26,000元。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Fusion對戒，鉑金玫瑰金男戒4.0毫米，30,000元；女戒3.0毫米，26,000元。圖／Hearts On Fire提供
Sparkle鉑金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起，10萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Sparkle鉑金鑽石戒指，主鑽0.30克拉起，10萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire的Infinite Love形象廣告聚焦一系列經典婚嫁珠寶。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire的Infinite Love形象廣告聚焦一系列經典婚嫁珠寶。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 戒指

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