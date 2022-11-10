花蓮太平洋溫泉季吸引3萬人 最後一周泡湯住宿抽鑽石

花蓮秋冬旗艦型活動「太平洋溫泉季」上月中旬開幕，吸引全國民眾到南區玉里、瑞穗泡湯、欣賞光影藝術，至今已有逾3萬人次參加，縣府觀光處表示，活動一直到14日為止，歡迎把握機會，入住合作旅宿、泡湯或購物，有機會抽到黃金、鑽石等獎品。

2022花蓮太平洋溫泉季以「瑞穗英雄黃金泉、安通明月美人湯」為主題，在瑞穗、玉里安通溫泉區以光影美景、燈廊、裝置藝術等妝點得繽紛亮麗，遊客泡完英雄泉、美人湯後，或是漫步在光影小徑，或在溪畔談心，享受暖意。

觀光處長張志翔說，活動至今已吸引3萬人次，已進入倒數一周，民眾千萬不要錯過。這周5（11）、6（12）晚間，在瑞穗、安通溫泉展區，安排花蓮在地藝人，包括入選花蓮夏戀嘉年華演唱會「夏戀之星」的光芒樂團現場演唱。

溫泉季期間推出集章抽黃金、鑽石活動，在瑞穗及安通溫泉區的29家活動合作旅宿業住宿或泡湯，可獲得集章卡及一枚戳章，到另外41間餐飲及伴手禮店家消費滿100元即可獲得另一枚戳章，集滿兩枚消費戳章，就有機會抽中黃金一兩、鑽石項鍊、住宿券及在地農特產禮盒。

縣府表示，接下來還有花蓮幸福耶誕城、跨年演唱會太平洋觀光節及明年元旦的愛戀花蓮健走活動，歡迎民眾安排遊程，體驗花蓮冬季魅力，詳情可上花蓮觀光資訊網及「2022花蓮太平洋溫泉季」活動官網查詢。