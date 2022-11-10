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邵雨薇逛LV硬箱展想送這給吳慷仁 王柏傑咬牙也想買NBA

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
邵雨薇、王柏傑出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
邵雨薇、王柏傑出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供

「Show me your luggage and I'll tell you who you are。」這是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）1921年的廣告標題，言簡意賅點出隨身必備的行李物件如何見微知著。以製造精緻行李硬箱到如今全球精品龍頭的路易威登，2022 Savoir-Faire典藏工藝展，自即日起至11月18日止於高雄流行音樂中心珊瑚礁群展開，許多首次登台展出的將心之作，包括高爾夫球硬箱、頂級美容化妝硬箱、珠寶飾品收藏硬箱、派對調酒硬箱、 麻將組硬箱、球鞋收藏硬箱等，展現品牌引以為傲的硬箱工藝技術。女星邵雨薇和男星王柏傑出席開幕活動，除了自己更分別為另一半吳慷仁和謝欣穎想好訂製禮物。

熱愛籃球運動的王柏傑在開展前就非常期待LV X NBA聯名的硬箱，200多萬的價格表示即使咬牙也要買下去，「還好今天沒來展，」他笑說硬箱展逛得非常過癮，整家店都想擁有，尤其撞球箱、球鞋收藏箱、麻將箱等。現場有提供客製化彩繪服務，他則貼心表示想幫女友謝欣穎繪已故愛犬Cookie的圖送給她作為紀念。邵雨薇則表示最想送給曾經擔任調酒師的吳慷仁訂製調酒箱，「享福的可能是我本人，」她笑說，自己如果可以訂製最想要黑膠收納箱，希望可以收納播放器、喇叭、等，外觀還希望有展示框可以隨心情更換黑膠封面，聽黑膠時旁邊還有人調酒就太完美了。

路易威登本次展覽結合精緻應湘作品與Objets Nomades家居裝飾系列，各種天馬行空的精品，完整展現路易威登位於巴黎城郊的Asnières工作室，自1854 年首個現代版行李箱誕生160多年來的豐富創造力。現場展出的專門目的硬箱提供訂製參考，下訂後製作約需等待半年或一年以上的時間；品牌亦提供客製化訂製與彩繪服務，讓行李箱完全專屬於你。

路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展

時間：11月10日到11月18日 

地址：高雄市苓雅區海邊路110號（高雄流行音樂中心珊瑚礁群）

男星王柏傑出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
男星王柏傑出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
頂級美容化妝硬箱，510萬元。圖／路易威登提供
頂級美容化妝硬箱，510萬元。圖／路易威登提供
男士派對硬箱區。圖／路易威登提供
男士派對硬箱區。圖／路易威登提供
路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展自即日起至11月18日止於高雄展開。圖／路易威登提供 
路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展自即日起至11月18日止於高雄展開。圖／路易威登提供 
LV X NBA COURRIER LOZINE 110聯名NBA硬箱，267萬元。圖／路易威登提供
LV X NBA COURRIER LOZINE 110聯名NBA硬箱，267萬元。圖／路易威登提供
CAMERA BOX COSMOGRAM硬箱女士包款，36萬3,000元。圖／路易威登提供
CAMERA BOX COSMOGRAM硬箱女士包款，36萬3,000元。圖／路易威登提供
高爾夫球硬箱，372萬元。圖／路易威登提供
高爾夫球硬箱，372萬元。圖／路易威登提供
女星邵雨薇出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
女星邵雨薇出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
球鞋收藏硬箱，540萬元。圖／路易威登提供
球鞋收藏硬箱，540萬元。圖／路易威登提供
MANDALA BY ZANELLATOBORTOTTO屏風，191萬元。圖／路易威登提供
MANDALA BY ZANELLATOBORTOTTO屏風，191萬元。圖／路易威登提供
派對調酒硬箱，540萬元。圖／路易威登提供
派對調酒硬箱，540萬元。圖／路易威登提供
MERENGUE PROTO軟椅，單個52萬5,000元。圖／路易威登提供
MERENGUE PROTO軟椅，單個52萬5,000元。圖／路易威登提供
男士球鞋收藏與手足球區。圖／路易威登提供
男士球鞋收藏與手足球區。圖／路易威登提供
LOUNGE CHAIR BY MARCEL WANDERS STUDIO躺椅，138萬元。圖／路易威登提供
LOUNGE CHAIR BY MARCEL WANDERS STUDIO躺椅，138萬元。圖／路易威登提供
高級香水硬箱區。圖／路易威登提供
高級香水硬箱區。圖／路易威登提供
SOFA FC OUT.ABRICOT PROTO沙發，226萬元。圖／路易威登提供
SOFA FC OUT.ABRICOT PROTO沙發，226萬元。圖／路易威登提供
DIAMOND MODULES BY MARCEL WANDERS STUDIO屏風，25萬5,000元。圖／路易威登提供
DIAMOND MODULES BY MARCEL WANDERS STUDIO屏風，25萬5,000元。圖／路易威登提供
郭彥甫與彩繪路易威登行李箱。
郭彥甫與彩繪路易威登行李箱。
BABYFOOT EPI手足球，283萬元。圖／路易威登提供
BABYFOOT EPI手足球，283萬元。圖／路易威登提供
彩虹遊樂園意象硬箱，51萬5,000元。圖／路易威登提供
彩虹遊樂園意象硬箱，51萬5,000元。圖／路易威登提供
男星王柏傑出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
男星王柏傑出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
COCOON BY FERNANDO & HUMBERTO CAMPANA繭型座椅，319萬元。圖／路易威登提供
COCOON BY FERNANDO & HUMBERTO CAMPANA繭型座椅，319萬元。圖／路易威登提供
女星邵雨薇出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
女星邵雨薇出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
SECRETAIRE STOKOWSKI書桌硬箱，263萬元。圖／路易威登提供
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茗茶硬箱，510萬元。圖／路易威登提供
茗茶硬箱，510萬元。圖／路易威登提供
郭彥甫運動彩繪硬箱。圖／路易威登提供
郭彥甫運動彩繪硬箱。圖／路易威登提供
男星王柏傑出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
男星王柏傑出席路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展開幕。圖／路易威登提供
高級訂製香水硬箱，166萬元。圖／路易威登提供
高級訂製香水硬箱，166萬元。圖／路易威登提供
派對硬箱。圖／路易威登提供
派對硬箱。圖／路易威登提供
麻將硬箱，209萬元。圖／路易威登提供
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高雄流行音樂中心

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