邵雨薇逛LV硬箱展想送這給吳慷仁 王柏傑咬牙也想買NBA

「Show me your luggage and I'll tell you who you are。」這是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）1921年的廣告標題，言簡意賅點出隨身必備的行李物件如何見微知著。以製造精緻行李硬箱到如今全球精品龍頭的路易威登，2022 Savoir-Faire典藏工藝展，自即日起至11月18日止於高雄流行音樂中心珊瑚礁群展開，許多首次登台展出的將心之作，包括高爾夫球硬箱、頂級美容化妝硬箱、珠寶飾品收藏硬箱、派對調酒硬箱、 麻將組硬箱、球鞋收藏硬箱等，展現品牌引以為傲的硬箱工藝技術。女星邵雨薇和男星王柏傑出席開幕活動，除了自己更分別為另一半吳慷仁和謝欣穎想好訂製禮物。

熱愛籃球運動的王柏傑在開展前就非常期待LV X NBA聯名的硬箱，200多萬的價格表示即使咬牙也要買下去，「還好今天沒來展，」他笑說硬箱展逛得非常過癮，整家店都想擁有，尤其撞球箱、球鞋收藏箱、麻將箱等。現場有提供客製化彩繪服務，他則貼心表示想幫女友謝欣穎繪已故愛犬Cookie的圖送給她作為紀念。邵雨薇則表示最想送給曾經擔任調酒師的吳慷仁訂製調酒箱，「享福的可能是我本人，」她笑說，自己如果可以訂製最想要黑膠收納箱，希望可以收納播放器、喇叭、等，外觀還希望有展示框可以隨心情更換黑膠封面，聽黑膠時旁邊還有人調酒就太完美了。

路易威登本次展覽結合精緻應湘作品與Objets Nomades家居裝飾系列，各種天馬行空的精品，完整展現路易威登位於巴黎城郊的Asnières工作室，自1854 年首個現代版行李箱誕生160多年來的豐富創造力。現場展出的專門目的硬箱提供訂製參考，下訂後製作約需等待半年或一年以上的時間；品牌亦提供客製化訂製與彩繪服務，讓行李箱完全專屬於你。

路易威登2022 Savoir-Faire典藏工藝展 時間：11月10日到11月18日 地址：高雄市苓雅區海邊路110號（高雄流行音樂中心珊瑚礁群）