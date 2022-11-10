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限時3天！全家便利商店「康康5」Let’s Café醇黑厚可可飲2杯60元
把握雙11過後的周末，全家便利商店「康康5」活動11月11日至11月13日限時優惠再買一波，眾多品項最低5折起，還有Let’s Café醇黑厚可可2杯特價60元；「嘉義劉里長雞肉飯」免坐車、免排隊到全家家便利商店就吃得到，全家便利商店App「隨買跨店取」還打7折；另外還有「溫暖生活節」推出多樣商品優惠。
11月11日至11月13日全家便利商店「康康5」活動推出Let’s Café大杯經典美式咖啡2杯特價55元、醇黑厚可可飲2杯特價60元的超值優惠，冰熱不限還可手機寄杯（庫存上限10杯）；卡迪那洋芋片（牛排／炭火燒肉口味任選）、KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖、雀巢美祿穀物棒、可口可樂蘋果口味435ml等可享買1送1；黃亞細肉骨茶麵2件特價99元。
嘉義限定美味「嘉義劉里長雞肉飯」在全家便利商店新上市，以雞骨高湯及紅蔥頭熬煮的拌飯醬汁，搭配鮮嫩的手撕國產雞胸肉，售價79元，全家便利商店App「隨買跨店取」更推出2件特價111元，數量有限售完為止。
全家便利商店「溫暖生活節」同步推出多款商品優惠，11月15日前SO HOT食堂及現烤點心任選2件8折，首推新品「奶油起司金磚」，以奶油為底加上歐洲起司片，搭配奶油起司醬；蒸新鮮雙色糯米玉米加5元送茶葉蛋一顆；另外還有私品茶期間限定的秋冬熱飲「杏仁茶」、「桂圓紅棗海燕窩」、「黑糖薑茶」即日起至11月15日可享第2杯7折。
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