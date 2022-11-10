限時3天！全家便利商店「康康5」Let’s Café醇黑厚可可飲2杯60元

把握雙11過後的周末，全家便利商店「康康5」活動11月11日至11月13日限時優惠再買一波，眾多品項最低5折起，還有Let’s Café醇黑厚可可2杯特價60元；「嘉義劉里長雞肉飯」免坐車、免排隊到全家家便利商店就吃得到，全家便利商店App「隨買跨店取」還打7折；另外還有「溫暖生活節」推出多樣商品優惠。

11月11日至11月13日全家便利商店「康康5」活動推出Let’s Café大杯經典美式咖啡2杯特價55元、醇黑厚可可飲2杯特價60元的超值優惠，冰熱不限還可手機寄杯（庫存上限10杯）；卡迪那洋芋片（牛排／炭火燒肉口味任選）、KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖、雀巢美祿穀物棒、可口可樂蘋果口味435ml等可享買1送1；黃亞細肉骨茶麵2件特價99元。

嘉義限定美味「嘉義劉里長雞肉飯」在全家便利商店新上市，以雞骨高湯及紅蔥頭熬煮的拌飯醬汁，搭配鮮嫩的手撕國產雞胸肉，售價79元，全家便利商店App「隨買跨店取」更推出2件特價111元，數量有限售完為止。