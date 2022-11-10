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天母人哭了！爆餡貝果MIOPANE天母東旗艦店驚傳停業
天母人要哭了，創業迄今已進入第7個年頭的爆餡貝果品牌MIOPANE，其早午餐餐廳MIOPANE天母東旗艦店，驚傳即將停業，11月10日便是最後一天營業。消息傳出，驚呆不少天母的在地饕客，「連這間也要關了」、「好震驚！他們家好好吃耶！」、「為何！我上次經過滿多人的呀！」
MIOPANE天母東旗艦店日前貼出：「親愛的家人朋友好，Miopane天母東店預計於11/11（五）開始進行內部整修，將暫停對外營業，歡迎您到附近的MiaCucina天母店餐廳用餐喔！」
MIOPANE團隊在2012年於天母開設第一間義式料理餐廳MiaCucina；到了2015年冬天，在同一個天母小社區，開設第一家主打健康無負擔麵包的MIOPANE，等於是從天母出發的自創品牌。
MIOPANE天母東旗艦店設定為早午餐餐廳，全日提供貝果、吐司、早午餐等麵包料理早午餐， 也提供新鮮麵包餐點外送服務。品牌主打月銷萬顆的爆餡貝果、讓人感動的吐司、道地口味的法式麵包，經典不敗的司康，獨創人氣的馬卡龍等，是大人、小朋友都喜歡的麵包。
MIOPANE除天母東旗艦店以早午餐餐廳的型態經營，全省也有多家以麵包店型態經營的店面，主要以百貨店的形式進駐不同商場，包括Sogo忠孝館、新光三越A8、A11等，都設有店面，除了MIOPANE天母東旗艦店以外，全台另有14間店面。
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