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雙11買3C家電省超大 燦坤、全國電子、Lenovo狂推優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全國電子雙11破盤大家電7.8折起，會員獨享折價券，再送LINE POINTS。圖／全國電子提供
全國電子雙11破盤大家電7.8折起，會員獨享折價券，再送LINE POINTS。圖／全國電子提供

雙11正是買高價3C、家電的最佳時機，包括燦坤、全國電子、Lenovo都推出線上購優惠，通路門市也同步推出好康活動，年末汰舊換新、趁優惠入手新品正是時候。

燦坤除了推出「幸福平安會員特典」活動外，線上購物也趁勝追擊，首次與ASUS聯手推出「燦坤揪團購」，即日起至11月13日期間以「限量登記團購」的方式，獨家推出優惠限量50台「ASUS Vivobook S 14 Flip筆記型電腦14吋午夜藍」，會員促銷價27,900元，團購超殺價21,900元，再現省6,000元，挑戰市場最低價。下單還可抽泰安觀止3天2夜雙人住宿券或最高5,000燦坤K幣，團購達指定數量再加碼送Jabra Elite 2真無線藍牙耳機及筋膜槍或後背包好禮2選1，還可再享滿額登記送好禮。

門市現場也有眾多優惠，其中PlayStation 2022年度大作《戰神：諸神黃昏》於Surpass神山超越店、Surpass台中超越店、Surpass至美超越店3店推出獨家搶先體驗活動，消費者於現場出示1-4代舊款遊戲片即贈限量PlayStation OLP筆記本，現場體驗《戰神：諸神黃昏》並購買指定款遊戲片即贈獨家限量成交禮PlayStation OLP貼紙；現場更有《戰神：諸神黃昏》遊戲特裝版及限量手把，超越店限定現貨供應。另外，11月13日下午2點在燦坤內湖旗艦店還有「acerpure炎亞綸一日店長」體驗會，現場買清淨機、飲水機送耗材及眾多原廠獨家好禮之外，更有1元競標活動，購買指定機款更可參加炎亞綸簽名會，限量11名。

全國電子雙11破盤則是從即日起至11月16日推出全館家電9折、空調7.8折起優惠，買空調享最高回饋18,000元，綁定全國電子LINE好友購買電視、空調、冰箱、洗衣機4大類家電滿額送1,000點LINE POINTS，綁定LINE好友天天玩LINE遊戲再抽最高2,000元折價券，還有大家最喜愛的滿額加1元多1件，包括Dyson清淨機、按摩椅1元就能帶回家，指定銀行、支付方式再享優惠最高回饋15,000元。

另外，LG家電推出年終成家滿額送，單筆消費滿15萬登錄發票可享XBOOM 360°全景聲藍牙音響、LG PuriCare 360°空氣清淨機HEPA 13版、Smart變頻雙門186公升冰箱好禮3選1；指定小家電單品滿萬送1,000元折價券，Dyson指定商品6.4折再送豪禮。購買電腦最高現折2,222元，10.2吋第9代iPad 64GB（Wi-Fi）只要10,100元，還能再享指定平板送皮卡丘證件套，以及登錄發票抽輝葉價值39,999元超有力小沙發按摩椅。

而Lenovo官網旗艦店也趁雙11推出「11.11狂購盛典」，筆電現貨下殺6.4折起，每天凌晨0點更推出限量快閃優惠，更與PChome 24h購物和momo購物網合作，選購IdeaPad Gaming或Legion指定電競機種，滿額即可抽Nintendo Switch主機與通路禮券。適逢ThinkPad 30周年，除了推出ThinkPad X1 Carbon 30 週年紀念版限量銷售外，凡於指定網購通路購買ThinkPad系列任一現貨筆電，於活動頁面登錄即可抽Gogoro VIVA MIX。

ASUS Vivobook S 14 Flip筆記型電腦14吋午夜藍，會員促銷價27,900元，團購超殺價21,900元。圖／燦坤提供
ASUS Vivobook S 14 Flip筆記型電腦14吋午夜藍，會員促銷價27,900元，團購超殺價21,900元。圖／燦坤提供
破盤買空調最高再回饋18,000元，加1元精選商品任你選。圖／全國電子提供
破盤買空調最高再回饋18,000元，加1元精選商品任你選。圖／全國電子提供
數位3C破盤，腦最高現折2,222元，買平板還可抽按摩椅。圖／全國電子提供
數位3C破盤，腦最高現折2,222元，買平板還可抽按摩椅。圖／全國電子提供
凡於指定通路購買ThinkPad系列任一現貨筆電，於活動頁面登錄即可抽Gogoro VIVA MIX。圖／Lenovo提供
凡於指定通路購買ThinkPad系列任一現貨筆電，於活動頁面登錄即可抽Gogoro VIVA MIX。圖／Lenovo提供
PlayStation 2022年度大作《戰神：諸神黃昏》於超越店限定現貨供應，現場完成指定任務送好禮。圖／燦坤提供
PlayStation 2022年度大作《戰神：諸神黃昏》於超越店限定現貨供應，現場完成指定任務送好禮。圖／燦坤提供
適逢ThinkPad 30周年，Lenovo推出30週年紀念版大禮包預購，預購價只要88,880元。圖／Lenovo提供
適逢ThinkPad 30周年，Lenovo推出30週年紀念版大禮包預購，預購價只要88,880元。圖／Lenovo提供

購物網 LINE 雙11

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