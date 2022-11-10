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跟著昆凌高允貞鬧一波？Boucheron Wonderland翻玩奇想

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Alexa Chung全身中性、閃耀的湖水綠色亮片西裝與喇叭褲，像是預約派對的歡樂時光。圖 / Boucheron提供
Alexa Chung全身中性、閃耀的湖水綠色亮片西裝與喇叭褲，像是預約派對的歡樂時光。圖 / Boucheron提供

隨著一年即將進入尾聲，相聚、派對、分享的時光也將到來。高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）邀請多位品牌大使包含昆凌、高允貞與Alexa Chung，以「Boucheron Wonderland」為主題並結合小人國的概念，結合珠寶、靄靄白雪、巴黎經典地標，打造出一系列歡樂、精緻的奇幻視覺。

Boucheron經典的Reflect腕表被巧妙放大，與Alexa Chung幾乎等身高，加上她全身的湖水綠色亮片西裝與喇叭褲，強調了派對歡樂時光的盛大來臨；高允貞則低頭凝視著眼前的白色聖誕樹，搭配上背景的滿天星光，同時在黑色毛帽邊緣「別」上多款Quatre耳環的技法，更讓秋冬常見的暗色系進化而閃耀。

「天王嫂」昆凌則像吞下縮小藥水的愛麗絲般，奔跑在巴黎街燈與白色雪景中，一邊「穿越」一枚超大尺寸的Quatre指環，令人期待下一秒她將要抵達何處？另一幀視覺中，高允貞則換上華麗、天鵝絨的深色小禮服，高舉的雙手一邊拉住Serpent Boheme黃金鑽石項鍊，像攀住了夢想，下一秒即將抵達想望的遠方。

本季Boucheron為因應年底節慶時刻，推薦了多款珠寶、飾品、時計等經典單品，例如融合貴金屬、陶瓷的Quatre指環，便合適多層次的穿搭，也能展現混搭自由，另有不對稱耳環可供選擇；而從靈蛇而來、並進化為水滴的Serpent Boheme系列則帶來單枚或三枚黃金鑲鑽項鍊，以靈巧的幾何形狀搭配鑽石鑲嵌，像是團聚、分享時的每一個美妙瞬間，閃耀、甜美，更因為稍縱即逝所以珍貴。

「縮小版」的昆凌奔跑在巴黎街燈與白色雪景中，一邊「穿越」了一枚超大尺寸的Quatre指環，充滿奇想玩趣。圖 / Boucheron提供
「縮小版」的昆凌奔跑在巴黎街燈與白色雪景中，一邊「穿越」了一枚超大尺寸的Quatre指環，充滿奇想玩趣。圖 / Boucheron提供
Reflect腕表，石英機芯、時間顯示、小牛皮漆亮皮表帶，98,000元。圖 / Boucheron提供
Reflect腕表，石英機芯、時間顯示、小牛皮漆亮皮表帶，98,000元。圖 / Boucheron提供
高允貞高舉的雙手一邊拉住Serpent Boheme黃金鑽石項鍊，讓人發現：原來無論搭捷運或公車，也可以用想像力一秒抵達派對幻境。圖 / Boucheron提供
高允貞高舉的雙手一邊拉住Serpent Boheme黃金鑽石項鍊，讓人發現：原來無論搭捷運或公車，也可以用想像力一秒抵達派對幻境。圖 / Boucheron提供
Serpent Bohème XXL黃金鑽石項鍊，372萬元。圖 / Boucheron提供
Serpent Bohème XXL黃金鑽石項鍊，372萬元。圖 / Boucheron提供
寶詩龍邀請昆凌、高允貞與Alexa Chung，打造出一系列以「Boucheron Wonderland」為主題的的奇幻視覺。圖 / Boucheron提供（合成圖）
寶詩龍邀請昆凌、高允貞與Alexa Chung，打造出一系列以「Boucheron Wonderland」為主題的的奇幻視覺。圖 / Boucheron提供（合成圖）
Quatre White系列白金、玫瑰金、陶瓷鑲鑽不對稱耳環，29萬元。圖 / Boucheron提供
Quatre White系列白金、玫瑰金、陶瓷鑲鑽不對稱耳環，29萬元。圖 / Boucheron提供

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