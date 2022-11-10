跟著昆凌高允貞鬧一波？Boucheron Wonderland翻玩奇想

隨著一年即將進入尾聲，相聚、派對、分享的時光也將到來。高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）邀請多位品牌大使包含昆凌、高允貞與Alexa Chung，以「Boucheron Wonderland」為主題並結合小人國的概念，結合珠寶、靄靄白雪、巴黎經典地標，打造出一系列歡樂、精緻的奇幻視覺。

Boucheron經典的Reflect腕表被巧妙放大，與Alexa Chung幾乎等身高，加上她全身的湖水綠色亮片西裝與喇叭褲，強調了派對歡樂時光的盛大來臨；高允貞則低頭凝視著眼前的白色聖誕樹，搭配上背景的滿天星光，同時在黑色毛帽邊緣「別」上多款Quatre耳環的技法，更讓秋冬常見的暗色系進化而閃耀。

「天王嫂」昆凌則像吞下縮小藥水的愛麗絲般，奔跑在巴黎街燈與白色雪景中，一邊「穿越」一枚超大尺寸的Quatre指環，令人期待下一秒她將要抵達何處？另一幀視覺中，高允貞則換上華麗、天鵝絨的深色小禮服，高舉的雙手一邊拉住Serpent Boheme黃金鑽石項鍊，像攀住了夢想，下一秒即將抵達想望的遠方。