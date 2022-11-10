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老派正新潮 浪琴、帝舵懷舊風天文台腕表 與時光逆行
復古不僅是為了緬懷，更是一次跨越時態的品味美學審視。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）推出開創者（Record Heritage）系列首款計時碼表，以質樸、內斂的色彩配置與測速儀，帶人欣賞超越時光洗滌的恆常普世價值。
由於成立於1832年，浪琴擁有超過190年的珍貴歷史，讓浪琴位於聖米爾（Saint Mier）表廠內的微博物館，成為不少愛好者的朝聖景點。重新問世的Record Heritage開創者系列首款計時碼表，將過往的測速儀計時碼表美妙重現，保有了纖細的分鐘刻度、立體的阿拉伯數字時標，以及淡雅的金色時標搭配黑色面盤與咖啡色皮表帶；唯表款的動力則運用以當代技術的最前線：具矽游絲、高抗磁性能的L.895自動上鍊機械機芯，機芯並通過瑞士天文台認證。同時正面、底蓋中的自動盤都具有品牌經典的沙漏式飛翼Logo，另有精鋼鍊帶款，訂價皆為10萬300元。
同樣散發懷舊風、但偏向運動氣息的還有帝舵（TUDOR）的BlackBay P01腕表，維持該系列雪花針、圓點時標的特色，但將表冠配置於四點鐘方向，對野外運動或戶外粗獷環境，發揮了保護表冠的功能。表款具200米防水性能，機芯通過瑞士天文台認證，訂價13萬元；漢米爾頓（Hamilton）則帶來腕表的「前身」：限量917只的Railroad懷表，超大尺寸的羅馬數字、黑色漆面黑桃指針與小秒針盤，都讓人重回19世紀末、20世紀初鐵道運行的懷舊時光。ETA 6497手動上鍊機芯將帶來50小時的動力儲存，可拆式鍊帶和皮革收納袋相當合適於正裝搭配，下次參加懷舊派對？帶來一只Hamilton鐵路懷表，誰人比你夯？
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