Predator League台灣代表隊前進東京 13日決賽直播派對邀民眾同樂

Acer舉辦的2022亞太區Predator League東京總決賽即將於11月11日開戰，台灣代表隊樹德家商「掠奪者樹德龍」已出發於東京備戰。宏碁將於線上全程直播比賽，同時於11月13日晚上6點於西門町新世界大樓WESTAR舉辦「2022亞太區Predator League東京總決賽直播觀賽派對」，有專業賽評解說、Predator Girls到場互動、觀賽預測活動等。緊接著在11月12、13日，也將在同場地舉辦4大電競體驗活動，玩家們可享受最新進的電競技術，實際感受日本決賽的氛圍。

2022亞太區Predator League東京總決賽中，台灣代表隊樹德家商「掠奪者樹德龍」將與印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印度、香港、日本、澳洲、南韓、越南、緬甸、孟加拉、蒙古等15個地區，PUBG及DOTA2各區代表選手對戰，冠軍隊伍將獲頒亞太地區總冠軍盾牌，總獎池更高達40萬美元。

體貼想要替台灣代表會加油的民眾，宏碁將從11月11日開賽後即開始於線上全程直播精彩活動，並在11月13日晚上6至9點於西門町新世界大樓WESTAR舉辦總決賽觀賽派對，除了現場連線直播賽事，更邀請專業賽評進行講解，進行觀賽預測活動、知名實況主與民眾上台競技、也有Predator Girls到場競舞，歡迎玩家們蒞臨同樂。除此之外，11月12、13日同場地也提供4大電競體驗活動，包括「東京甩尾-虛擬賽車體驗區」、「大吉大利今晚吃雞體驗區」、「跑酷真的有料遊戲體驗區」、「傳說對決模擬器遊戲體驗區」，體驗後參加觀賽派對完成指定任務還有機會抽到宏碁熱銷的電競筆電Nitro 5。