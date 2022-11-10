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PUMA聯手POKÉMON賣萌！皮卡丘、傑尼龜和妙蛙種子成聯名鞋主角

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
人氣遊戲精靈寶可夢（POKÉMON）新作「寶可夢 朱／紫」將販售，PUMA也順勢曝光全新的聯名系列服飾與鞋履。圖／PUMA提供
人氣遊戲精靈寶可夢（POKÉMON）新作「寶可夢 朱／紫」將販售，PUMA也順勢曝光全新的聯名系列服飾與鞋履。圖／PUMA提供

人氣遊戲精靈寶可夢（POKÉMON）賣萌功力無人能擋，因此隨著新作「寶可夢 朱／紫」將販售，PUMA也順勢曝光全新的聯名系列服飾與鞋履。而潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）則再度與adidas Originals合作，打造第三代作品SS80S BAPE®️潮鞋，一樣是鞋迷必入手。

PUMA從動漫迷喜愛的寶可夢中汲取靈感，包括皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等，從而打造出這具有招牌圖樣和富有趣味細節的全新聯名系列。利用了 Suede、Rider FV等鞋款為基礎，並加入各個角色的元素，如同皮卡丘的款式便以亮黃色為主色調，還在鞋舌上裝飾了可愛圖案，鞋後跟處更有經典的閃電符號。而外觀為水藍色拼接，搭配深藍色鞋帶與水滴圖案於鞋後跟處，讓人一看立刻就聯想到「傑尼龜」；更不用說橘色為視覺的鞋款，就是呼應了「小火龍」的特色。

BAPE® × adidas Originals SUPERSTAR 80S鞋5,290元。圖／I.T提供
BAPE® × adidas Originals SUPERSTAR 80S鞋5,290元。圖／I.T提供

而提到聯名，這一季A Bathing Ape與adidas Originals再度攜手，為雙方經典合作鞋型SUPERSTAR 80S再添第三代作品SS80S BAPE®️。全新鞋款內外兩側分別搭載Bape招牌式流星徽標與adidas Originals經典三道直線識別，左右鞋跟分別有BAPE STA™和三葉草刺繡徽標，呈現精緻質感。鞋舌Logo標誌及固定鞋帶的金屬鎖扣採用金色設計，與黑色鞋身形成鮮明對比；合作鞋款還特別準備Bape的ABC綠迷彩鞋盒，具辨識度與收藏價值。

PUMA與POKÉMON聯名系列Rider FV鞋4,080元。圖／PUMA提供
PUMA與POKÉMON聯名系列Rider FV鞋4,080元。圖／PUMA提供

PUMA與POKÉMON聯名系列Suede Classics鞋3,380元。圖／PUMA提供
PUMA與POKÉMON聯名系列Suede Classics鞋3,380元。圖／PUMA提供

PUMA與POKÉMON聯名系列Rider FV鞋4,080元。圖／PUMA提供
PUMA與POKÉMON聯名系列Rider FV鞋4,080元。圖／PUMA提供

寶可夢 adidas 標誌

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