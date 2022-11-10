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SOGO周年慶人潮滿到爆 民眾徹夜排13小時就為了搶它

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO周年慶排隊人潮等進場。記者江佩君／攝影
SOGO周年慶排隊人潮等進場。記者江佩君／攝影

SOGO台北店35周年慶今日開跑，照慣例開門前忠孝館排隊民眾已塞滿整個廣場。有消費者昨晚10點就來徹夜排隊，等了13小時就為了搶蘭蔻限量5只，單筆滿6萬元送的BE@RBRICK聯名熊，以及iPhone 14 Pro 限量20台買再送2千元SOGO禮券，今早則有民眾搭第一班捷運到SOGO搶蘭蔻、雅詩蘭黛限量組。SOGO董事長黃晴雯今天特別以隆重和服現身迎賓，她說今天天氣非常好，一掃之前陰雨的陰霾，預計首日台北店會有10萬人到店，因人氣、買氣復甦，首日業績上看13億，較去年首日業績11億成長18%。

黃晴雯表示，疫情舒緩以來百貨平均年增率兩位數，SOGO成長高於平均水準，國境解封加上社交經濟恢復，今年彩妝較往年強勁成長3成，沉寂了3年的行李箱也動了起來。國際精品更不用說，其他像是男女服飾、機能休閒服都是看好的業種。

SOGO資深副總吳素吟觀察，不管市場狀況怎樣，SOGO辦周年慶人潮一定會出來，外面拚選舉，民眾到這裡是拚選品，就為了搶好貨。另外，今年過年一月就到了，讓採購商機、尾牙商機提前發酵，有公司行號一口氣採購80個行李箱作為尾牙贈品。今年服飾需求買氣回來了，連動彩妝、鞋子採買需求，整體來說，今年流行客回來了。

SOGO忠孝館自營超市改裝後迎來周年慶，今年不僅備貨量多3成，就算通膨萬物齊漲，SOGO強調周年慶超市一定不會漲，就要讓消費者買過癮、對SOGO物價有信心。超市周年慶買一送一系列，更是每年擠爆超市的必搶目標。

SOGO周年慶首日，忠孝館開店前廣場已排滿人潮。記者江佩君／攝影
SOGO周年慶首日，忠孝館開店前廣場已排滿人潮。記者江佩君／攝影
周年慶前一晚就有民眾王先生，為了蘭蔻限量5只，單筆滿6萬元送的BE@RBRICK聯名熊，搶頭香徹夜排隊。圖／SOGO提供
周年慶前一晚就有民眾王先生，為了蘭蔻限量5只，單筆滿6萬元送的BE@RBRICK聯名熊，搶頭香徹夜排隊。圖／SOGO提供

SOGO 周年慶 業績

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