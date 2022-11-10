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滿滿蟹膏、蟹肉、魚子醬！壽司芳「大閘蟹套餐」回來了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
牡丹蝦薄切／蟹湯晶球／大閘蟹膏。記者陳睿中／攝影
牡丹蝦薄切／蟹湯晶球／大閘蟹膏。記者陳睿中／攝影

隨著大閘蟹產季到來，甫獲得米其林一星的「壽司芳」再度推出期間限定的「大閘蟹套餐」。透過主廚的創意，將大閘蟹肉、蟹膏巧妙入饌，帶來鮮甜又濃郁的時令滋味，平均每套可吃得到3隻6兩重的固城湖大閘蟹，僅限供應至11月底。

壽司芳創辦人兼總廚Chef Hiroki被譽為壽司界的創作鬼才，擅長打造出跨界的「法魂日料」，在大阪就已獲得米其林二星。2020年，壽司芳正式登台，並於2022年獲得米其林一星的肯定。連續第3年在台推出的「大閘蟹套餐」，壽司芳選用6兩重的固城湖大閘蟹作為主角，每日手工拆蟹取肉取膏，再搭配上海膽、魚子醬、黑松露、牡丹蝦等不同食材，創造出一系列旬味料理。全套套餐共計18～19道菜色，有9～10道為大閘蟹料理，其中更有6道為首度亮相的餐點。全套9,500元，僅限晚餐時段供應。

新料理中，「牡丹蝦薄切／蟹湯晶球／大閘蟹膏」以招牌的牡丹蝦薄切為底，再將大閘蟹高湯以分子料理手法製成晶球，並添上大閘蟹膏與食用花點綴，宛若一座絢麗的花園。「大閘蟹／白花椰菜／馬糞海膽」則是在蛋殼中填入大閘蟹腳肉，再鋪入蛋白與白花椰菜製成的慕斯，最後置上馬糞海膽，讓濃郁海味在口中交融，還帶有綿密的滑順感。

同樣新登場的「大閘蟹／節瓜／魚翅瓜」與「大閘蟹／水果椒／蔥油／金沙醬」，透過雙層器皿同時上桌。前者將軍艦壽司的海苔改以鹽漬節瓜片取代，堆疊大閘蟹肉、蟹膏後，再鋪滿爽口的魚翅瓜，藉由瓜果的草本清新感，為大閘蟹帶來清香。底層的「大閘蟹／水果椒／蔥油／金沙醬」，靈感則是發想自鹹蛋苦瓜。取水果椒取代苦瓜，填上拌有蟹膏的蟹肉，再佐以鹹蛋醬汁與少許蔥油，創造出全新的大閘蟹風味。另道「節瓜花大閘蟹真丈／義大利黑松露」，是將日式真丈拌入大閘蟹肉，再鑲填於節瓜花中，經蒸炸處理後，再搭配醋飯、山葵，並且片上大量黑松露增添飽滿香氣，最後再以海苔包裹品嚐，不論視覺或是味覺皆是滿滿的豪華感。

同樣散發奢侈感的「大閘蟹釜飯／生筋子／蟹膏／魚子醬／黑松露」，將北海道七星米與黑松露、雞湯烹煮入味，再澆淋上大閘蟹肉、蟹膏、生筋子與魚子醬，色彩繽紛華麗，入口更是盡享鮮美。同時套餐中同樣保留代表性的「大閘蟹蟹肉握壽司」、「大閘蟹膏手卷」等餐點，讓賓客得以重溫經典。 業者也指出，大閘蟹套餐預計供應至11月底，目前僅偶有零星座位可供預定。

大閘蟹／白花椰菜／馬糞海膽。記者陳睿中／攝影
大閘蟹／白花椰菜／馬糞海膽。記者陳睿中／攝影
節瓜花大閘蟹真丈／義大利黑松露。記者陳睿中／攝影
節瓜花大閘蟹真丈／義大利黑松露。記者陳睿中／攝影
大閘蟹膏手卷。記者陳睿中／攝影
大閘蟹膏手卷。記者陳睿中／攝影
全新登場的飯後甜點，冰淇淋竟是「茄子」口味。記者陳睿中／攝影
全新登場的飯後甜點，冰淇淋竟是「茄子」口味。記者陳睿中／攝影
鮪魚捲。記者陳睿中／攝影
鮪魚捲。記者陳睿中／攝影
大閘蟹釜飯／生筋子／蟹膏／魚子醬／黑松露」。記者陳睿中／攝影
大閘蟹釜飯／生筋子／蟹膏／魚子醬／黑松露」。記者陳睿中／攝影
大閘蟹蟹肉握壽司。記者陳睿中／攝影
大閘蟹蟹肉握壽司。記者陳睿中／攝影
同時登場的「大閘蟹／節瓜／魚翅瓜」與「大閘蟹／水果椒／蔥油／金沙醬」。記者陳睿中／攝影
同時登場的「大閘蟹／節瓜／魚翅瓜」與「大閘蟹／水果椒／蔥油／金沙醬」。記者陳睿中／攝影

大閘蟹 壽司 套餐

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