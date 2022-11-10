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ARTIFACTS x COFFEE LAW攜手合作昭和風門市 最時髦的招財貓櫥窗現身東區街頭！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
店裝裡最顯眼的莫過於，有著ARTIFACTS人氣招財貓坐鎮櫥窗。圖／COFFEE LAW提供
店裝裡最顯眼的莫過於，有著ARTIFACTS人氣招財貓坐鎮櫥窗。圖／COFFEE LAW提供

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雖然邊境已開，出國不再受到限制，許多人也早已買好機票準備回到第二故鄉—日本。不過，也有人還在觀望中，所以時尚選品店ARTIFACTS就與咖啡品牌COFFEE LAW合作，以「昭和風格，結合清酒產品，成立限定門市，利用多達32隻的太空銀招財貓塑像坐鎮，在東區創造出最時髦的櫥窗設計，並提供特製點心，讓人迫不及待想去朝聖。

因為知道多數台灣消費者都喜愛日本文化，於是時尚選品店ARTIFACTS就與咖啡品牌COFFEE LAW就為了還不能出國玩的人，從即日起到12月11日為止，讓COFFEE LAW的敦南概念店改裝成為期間限定門市。 店裝裡最顯眼的莫過於，有著ARTIFACTS人氣招財貓坐鎮櫥窗，這是由DONKEY 創意工作室，多年前將日本經典招財貓擺飾為靈感，把常見的陶瓷材質更換成輕量的環保塑料材質，使用霧面外表，因此受到喜愛。所以這次為了雙方合作的「日本迎福祭」，ARTIFACTS將現代感十足的太空銀招財貓搬上櫥窗台北街頭，成為必拍照打卡的裝飾。

時尚選品店ARTIFACTS就與咖啡品牌COFFEE LAW合作，以「昭和風格，結合清酒產品，成立限定門市。圖／COFFEE LAW提供
時尚選品店ARTIFACTS就與咖啡品牌COFFEE LAW合作，以「昭和風格，結合清酒產品，成立限定門市。圖／COFFEE LAW提供

除了太空銀招財貓擺飾之外，ARTIFACTS還以招財貓的輪廓為概念，設計了同樣具未來感的橘色線條妝點在其他COFFEE LAW櫥窗，搭配有著昭和風味的「日本迎福祭」字樣，呈現新與舊的衝突感。而COFFEE LAW為了這次合作，則研發融入獺祭大吟釀清酒的限定餐點，像是桂花釀拿鐵、蜜柑青葡冰茶和奶油生乳捲、熟布丁，讓人從視覺到味蕾都能感受濃濃日本風情。此外，在活動期間只要在COFFEE LAW敦南概念店消費滿百元即可獲得ARTIFACTS 招財貓折價券；與太空銀招財貓櫥窗合照並標註COFFEE LAW的帳號，即可兌換「獺祭清酒甜點」。ARTIFACTS則是祭出於敦南、微風店消費即贈COFFEE LAW敦南概念店清酒系列優惠券乙張，可選擇飲品折抵或是清酒甜點乙份。

與太空銀招財貓櫥窗合照並標註COFFEE LAW的帳號，即可兌換「獺祭清酒甜點」。圖／COFFEE LAW提供
與太空銀招財貓櫥窗合照並標註COFFEE LAW的帳號，即可兌換「獺祭清酒甜點」。圖／COFFEE LAW提供

COFFEE LAW為了這次合作，則研發融入獺祭大吟釀清酒的限定餐點，像是桂花釀拿鐵、蜜柑青葡冰茶。圖／COFFEE LAW提供
COFFEE LAW為了這次合作，則研發融入獺祭大吟釀清酒的限定餐點，像是桂花釀拿鐵、蜜柑青葡冰茶。圖／COFFEE LAW提供

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