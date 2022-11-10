熱情閃耀85年 FRED與眾不同的珠寶故事

高級珠寶世家FRED今年慶祝創立85年，首度舉辦回顧展並推出嶄新的Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列，我們專訪FRED執行長Charles Leung與副總裁暨藝術總監、同時也是品牌第四代傳人Valérie Samuel，深入認識這個與眾不同的法國珠寶品牌及其動人故事。

光芒珠寶 綻放愉悅能量

「這不僅是FRED的歷史回顧，更是一個激勵年輕人的不凡故事！」FRED執行長Charles Leung表示，此次展覽以品牌創辦人Fred Samuel人生經歷與個人特質為靈感，除了展出輝煌歷史與璀璨珠寶，還有更深遠的意義。

「Fred Samuel不平凡的人生，可說是拍電影的絕佳素材。」Charles細數著創辦人生平：他出生在阿根廷，父母從事珠寶業，十幾歲才移居回法國，28歲時創業並與心愛的Thérèse共結連理，不久戰爭爆發，他勇敢加入抵抗運動，協助美軍穿梭法國公路，甚至三次遭到俘虜。「他的座右銘是別被世界上或生活中不順遂的事情給打倒，要勇於嘗試、相信自己、永不放棄！」Charles指出，源自Fred內在的能量成為品牌珠寶特色之一，透過光芒四射的美麗珠寶傳遞快樂且不受拘束的愉悅感。

Valérie Samuel帶我們進一步感受Fred生活的一面，「他總是穿著三件式套裝認真接待顧客，無論他們是前來維修、更換表帶或是購買珠寶，甚至會親自更換燈泡或使用吸塵器清理精品店。」儘管集珠寶商、外籍兵團成員、巴黎商業法庭的法官、運動家等光鮮身分，Fred Samuel令孫女最難忘的仍是熱情與親切，「祖父將他對珠寶和創作的熱情傳承給我，也傳承了人文價值，那是光芒四射和歡樂的價值觀，激勵我實踐在每天的生活和工作中。」

大膽不凡 創意百搭造型

展覽曝光FRED整理自珍藏史料中超過450件高級珠寶和珍貴物品，以及近300件典藏文件，除了時隔40多年才重返品牌、重101.57克拉的Soleil d'Or濃彩黃鑽，是此次最具品牌精神和代表性的重點之外，Charles Leung與Valérie Samuel也不約而同提到登在展覽廣告上的Bird胸針，這款胸針由黃金、藍寶石等彩寶和鑽石製成，以色彩和光亮象徵著自由、希望與歡樂，真切傳遞出品牌所熱愛的價值與寶石。

Charles指出，FRED很早就大量運用養殖珍珠、彩色半寶石與硬石，在這些還不流行的年代顯得大膽開創，此外，品牌也與Jean Cocteau、Georges Braque，以及鐘表大師Gérald Genta等眾多當代藝術家合作，還創作包包、擺件，並曾為法國前總理Edgar Faure量身訂製法蘭西院士之劍，創造出流光溢彩的世界。

無論是為女星茱莉亞羅勃茲在電影「麻雀變鳳凰」打造的傳奇心型紅寶石項鍊或為後來嫁入摩納哥王室的葛麗絲凱莉精心製作珠寶，從紅毯到皇室宮廷，FRED珠寶設計百搭又可變換造型，適合各種場合。直至今日，更是無論男女都易於日常配戴。

精湛工藝 最新珠寶致敬傳承

「光芒、大膽、精湛工藝」，是Valérie Samuel為品牌下的三個關鍵字，最後一點更體現於全新發表的Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列，共六個篇章各有代表的寶石、標誌與箴言，如Pretty Woman Genereous Heart系列的心形與粉紅碧璽；Soleil d'Or Radiant Energy靈感來自傳奇黃鑽與Fred光芒四射的人格特質；具裝飾藝術風格的Chance Infinie Faith in Destiny系列；以及費時一年多找尋南洋珍珠與日本珍珠最佳組合的Creative Instinct系列。

其中最挑戰工藝的莫過Pain de Sucre Joyful Attitude系列，Valérie Samuel提到，為充分表現海洋對品牌的意義以及寶石色澤，運用了鑽石、海水藍寶、綠松石、青金石和珍珠母貝等多種寶石表現深淺不同的藍色，並透過技術將兩或三顆寶石合一，如在縞瑪瑙底座上鑲有以水晶，以襯托方納石，創造出新的藍色。獨特的Sugarloaf切割鋪陳成如馬賽克拼貼的鑲嵌畫，不僅色彩精妙且極為柔軟服貼身體曲線。此外，靈感來自經典Force 10手鐲的FRED Hero Cut切割方式也首次亮相，32個切面鑽石形狀像船帆，光芒耀眼。