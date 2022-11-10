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「王冠」首映Gillian Anderson巧搭丹寧洋裝大曬知性美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Mony包內附的薄型同色系夾袋便利於分類收納，有其機能考量。圖 / Chloe提供
Mony包內附的薄型同色系夾袋便利於分類收納，有其機能考量。圖 / Chloe提供

一個人怎麼樣才好看？撇開先天的身形，由內而外的氣質跟自信則是無畏歲月的基本盤。英裔美國女星Gillian Anderson近日出席最新一季《王冠The Crown》全球首映會，一身丹寧削肩洋裝配高跟鞋，展現出「50代」女性的落落大方、大秀知性美。

曾在1990年代演出結合懸疑、外星人題材《X檔案》（1993～2002）的Gillian Anderson，近年作品橫跨電視影集與電影，包含《性愛自修室》、《雙面人魔》、《老娘也要當間諜》，以及始於2016年的《王冠》（The Crown），並在其中演出一代政治女強人、前英國首相「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher）。《王冠》故事聚焦於日前辭世的英女王伊莉莎白二世，並已拍攝至第四季、合計40集。日前英女王辭世時，劇組一度傳出第五季停拍，而當第五季全球首映會展開時，除了讓全球劇迷鬆了一口氣，而Gillian Anderson也再度現身、並換上一身俐落的削肩洋裝、大方出席。

原來這款洋裝出自Chloe 2023春夏的最新秀款，因此尚未有訂價。深藍色的丹寧牛仔布料上，並裝飾以大量的金屬扣環，並創造出和諧、有機的浪漫休閒。Gillian Anderson並在IG貼出這組穿搭，並讓網友紛紛留言，「太美了吧！（Gorgeous）」、「王冠首映會？不！這是Gillian Anderson見面會啊（the crown premiere? nah, she's the premiere）」

事實上，這並非Gillian Anderson首次與Chloe合作，6月初時，Gillian Anderson也曾在IG曬出一組照片，照片中她時而穿上一身米色長風衣、側身望向鏡頭，又或襲地而坐、手握一顆Mony米色托特包包款大秀優雅。原來這款Mony托特包具有柔軟皮革、皮縫線與皮鬚等特色，可手提可肩背再附內袋可供收納，並有米、黑兩色可選，訂價皆為76,200元。

Gillian Anderson在IG貼出她出席王冠第五季全球首映的穿搭，並讓網友留言，「王冠首映會？不！這是Gillian Anderson見面會啊（the crown premiere? nah, she's the premiere）」圖 / 翻攝自 IG @ gilliana
Gillian Anderson在IG貼出她出席王冠第五季全球首映的穿搭，並讓網友留言，「王冠首映會？不！這是Gillian Anderson見面會啊（the crown premiere? nah, she's the premiere）」圖 / 翻攝自 IG @ gilliana
Gillian Anderson近日出席最新一季《王冠The Crown》全球首映會，一身丹寧削肩洋裝配高跟鞋，展現出「50代」女性的落落大方、大秀知性美。圖 / Chloe提供
Gillian Anderson近日出席最新一季《王冠The Crown》全球首映會，一身丹寧削肩洋裝配高跟鞋，展現出「50代」女性的落落大方、大秀知性美。圖 / Chloe提供
女星Gillian Anderson曾因演出1990年代的《X檔案》大為走紅，雖然已53歲，仍以出眾氣質、展現高雅自信。圖 / Chloe提供、翻攝自 IG @ gilliana（合成圖）
女星Gillian Anderson曾因演出1990年代的《X檔案》大為走紅，雖然已53歲，仍以出眾氣質、展現高雅自信。圖 / Chloe提供、翻攝自 IG @ gilliana（合成圖）
以寬版皮革為縫線的Mony包，是包款的視覺特色、也強化了兼顧與耐用度。圖 / Chloe提供
以寬版皮革為縫線的Mony包，是包款的視覺特色、也強化了兼顧與耐用度。圖 / Chloe提供
Mony米色托特包，76,200元。圖 / Chloe提供
Mony米色托特包，76,200元。圖 / Chloe提供
6月初時，Gillian Anderson也曾在IG曬出一組照片，照片中她時而穿上一身米色長風衣、側身望向鏡頭，又或襲地而坐、手握一顆Mony米色托特包包款大秀優雅。圖 / 翻攝自 IG @ gilliana
6月初時，Gillian Anderson也曾在IG曬出一組照片，照片中她時而穿上一身米色長風衣、側身望向鏡頭，又或襲地而坐、手握一顆Mony米色托特包包款大秀優雅。圖 / 翻攝自 IG @ gilliana
6月初時，Gillian Anderson也曾在IG曬出一組照片，照片中她時而穿上一身米色長風衣、側身望向鏡頭，又或襲地而坐、手握一顆Mony米色托特包包款大秀優雅。圖 / 翻攝自 IG @ gilliana
6月初時，Gillian Anderson也曾在IG曬出一組照片，照片中她時而穿上一身米色長風衣、側身望向鏡頭，又或襲地而坐、手握一顆Mony米色托特包包款大秀優雅。圖 / 翻攝自 IG @ gilliana

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