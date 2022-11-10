「王冠」首映Gillian Anderson巧搭丹寧洋裝大曬知性美

一個人怎麼樣才好看？撇開先天的身形，由內而外的氣質跟自信則是無畏歲月的基本盤。英裔美國女星Gillian Anderson近日出席最新一季《王冠The Crown》全球首映會，一身丹寧削肩洋裝配高跟鞋，展現出「50代」女性的落落大方、大秀知性美。

曾在1990年代演出結合懸疑、外星人題材《X檔案》（1993～2002）的Gillian Anderson，近年作品橫跨電視影集與電影，包含《性愛自修室》、《雙面人魔》、《老娘也要當間諜》，以及始於2016年的《王冠》（The Crown），並在其中演出一代政治女強人、前英國首相「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher）。《王冠》故事聚焦於日前辭世的英女王伊莉莎白二世，並已拍攝至第四季、合計40集。日前英女王辭世時，劇組一度傳出第五季停拍，而當第五季全球首映會展開時，除了讓全球劇迷鬆了一口氣，而Gillian Anderson也再度現身、並換上一身俐落的削肩洋裝、大方出席。

原來這款洋裝出自Chloe 2023春夏的最新秀款，因此尚未有訂價。深藍色的丹寧牛仔布料上，並裝飾以大量的金屬扣環，並創造出和諧、有機的浪漫休閒。Gillian Anderson並在IG貼出這組穿搭，並讓網友紛紛留言，「太美了吧！（Gorgeous）」、「王冠首映會？不！這是Gillian Anderson見面會啊（the crown premiere? nah, she's the premiere）」