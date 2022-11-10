手機沒電、臨時用車該怎麼辦？全台10大人氣實體共享服務成為你的神救星

實體共享服務有哪些？

科技隨著時代與時俱進，為了滿足民眾的日常生活需求，「共享經濟」也跟著應運而生，週末時可以租「iRent」、「格上租車」，載著親朋好友開車遊山玩水，如果半路手機沒電了，也能就近到7-11、全家租借行動電源，遇到下雨天卻沒有帶到雨傘時，除了愛心雨傘之外，還有共享雨傘服務讓你不用擔心淋雨著涼。



你知道現在還有哪些實體共享服務嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看全台10大人氣實體共享服務，在必要時還能成為你的神救星！

image source:翻攝FB／GoShare

No.10 T-Bike

有別於其他縣市，台南市推出「T-Bike」公共自行車，導入24小時隨時借還、簡易租借程序、全年無休無人化公共自行車租借系統，期許民眾可以使用T-Bike做為短程接駁運具，除了改善都市道路交通壅塞情況，也能減少環境污染與能源損耗，不論是上下班、上下學通勤，還是單純騎單車閒繞，都能感受低碳城市之美。

不過近日有眼尖網友發現YouBike在人力銀行招募台南職缺，政府也宣佈未來將由YouBike取代T-Bike，讓許多期待可以跨縣市還車的民眾表示「恭喜台南大進步」、「南部人已知用火」。

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No.9 Lalamove

Lalamove（啦啦快送）是現今許多人外送時的選擇～Lalamove目前服務範圍涵蓋台北、新北、桃園、台中、高雄，24小時全年無休提供消費者外送服務，不論是取件、送件、跑腿代買等需求，都能使用Lalamove共享服務平台處理，另外還能根據包裹大小選擇機車、廂型貨車進行運送，也是許多人搬家時的首選。

網友對於Lalamove也給予評價，「每次叫車的經驗都很好啊，司機也很nice、友善、禮貌」、「超方便，不管是送吃的、冷凍保溫、搬家大型貨物，甚至送防疫物資都非常專業快速」。

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No.8 Airbnb

連假想要和親朋好友出門旅行，除了可以使用訂房網站預訂飯店、民宿，想要體驗當地風俗民情，或是找到實惠價格的住宿，不妨將「Airbnb」納入口袋清單！Airbnb提供短期出租或房間，讓遊客可以透過手機App、網站找尋獨特房源，全球目前在191個國家擁有400萬名房東，滿足所有人對於住宿的不同喜好。

實際使用過Airbnb共享平台的人也表示，「迄今為止最佳的房東、房客互動租屋平台」、「平台使用非常的方便簡單，幾乎所有互動都能在手機上完成」、「在國內或出國都曾使用，都是很棒的經驗」。

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No.7 GoShare

Gogoro從2019年推出「GoShare」電動機車共享服務平台，目前已擴及全台多個縣市，其中GoShare DOTS僅供同站租用、不可跨站還車，用戶可事先下載GoShare App尋找最近的電動機車，包含Gogoro VIVA、Gogoro 2、Gogoro 3、Gogoro VIVA MIX及宏佳騰Ai-1 Comfort等車款，讓民眾可根據自身需求選擇，若是騎乘到一半沒電時，也能到GoStation電池交換站進行換電。

許多網友也給予GoShare好評，「租借過程很快速，騎起來也很滑順，讓我出差的過程在另外一個城市移動方便許多」、「第一次租借GoShare，很快速方便、上手算容易，整體體驗很不錯」、「之前遇到車廂打不開的情形，客服協助處理的態度很好」。

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No.6 Ｗemo Scooter

想要騎乘共享電動機車代步，「Wemo Scooter」也會是你的選項之一！Wemo Scooter是台灣共享機車品牌，其名稱源自於「We Motor（我們的機車）」，營運範圍包含台北市全區、新北市三重區、永和區、中和區、板橋區、新店區、淡水區、蘆洲區、新莊區，以及高雄市左營區、苓雅區等地，消費者也可選擇「無限期方案」，在時限內都能騎乘Wemo Scooter上山下海。

Wemo Scooter的便利性也引發網友熱烈討論，「很好騎，介面也很好操作」、「Wemo的品質管理和客服很棒」、「自從申請後～總是能在走很久路之後，找到一台可代步的機車」、「優惠多，非常推薦臨時需要騎車的朋友」。

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No.5 iRent

知名汽機車共享平台「iRent」引進創新24小時自助租車服務，在追求人性聰明（Smart）、流程簡單（Simple）與快速租車（Speedy）下，標榜使用便捷、聰明、經濟、時尚的租車方式，讓消費者使用App線上預約，根據計畫性出遊、通勤代步選則租車方案，輕鬆完成預約、取車、付款、還車，用多少算多少，非常方便。

使用iRent汽機車共享服務必須先加入會員認證，網友也侃侃而談使用心得，「車輛保養得很好」、「取車還車方便」、「方便實用，會再繼續租借」、「從新竹搭乘高鐵到台中，坐捷運到大慶車站，然後再用共乘機車，騎到目的地非常方便」。

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No.4 YouBike

「YouBike微笑單車」是許多人從小騎到大的實體共享服務，該單車採電子無人自動化管理，並提供24小時甲租乙還租賃服務，只要手中擁有一張悠遊卡，就能透過App、YouBike場站自動服務機（Kiosk）綁定，即可租借YouBike，現在官方也推出YouBike 2.0版本，「無電輕樁」設計的停車柱，加上智慧車機「一車一機免排隊」服務，讓民眾使用更為方便。

網友對於YouBike也透露，「無意間開啟了YouBike體驗，結果越騎越上頭！能很好的彌補捷運的空缺」、「從下載App到借車、還車都很順暢」、「App綁悠遊卡使用方便順暢」。

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No.3 Uber Eats

後疫情時代改變現代人消費模式，外送平台也如雨後春筍般冒出，其中以「今晚我想來點...」廣告詞爆紅的「Uber Eats」就是許多消費者愛用的共享服務平台之一！用戶透過Uber Eats網站就能根據分類選擇想吃的美食或是外送生鮮雜貨，加入「優饗方案」還能享不限次數0元外送費優惠。

消費者對於Uber Eats便捷共享服務也留言評價，「介面清楚簡單，非常人性化」、「總在需要的時間第一個想到他」、「餐點如果出錯或遺漏，退款超快速」、「快速、好用的App功能，立馬訂餐美食吃起來」、「非常的方便，幾分鐘就把美食送到家」、「支援店家多，感覺還不錯」。

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No.2 Uber

許多趕時間的上班族都會選擇搭乘計程車節省時間，Uber（優步）也看準共享平台的市場，開發行動應用程式連結乘客和司機，提供載客車輛租賃及媒合共乘，成為現今分享型經濟服務，乘客能夠透過App設定所在地與即將前往的目的地，乘客上車後也能利用App追蹤車輛位置。

乘客實際乘坐Uber後也表示，「服務態度太讚了，叫一次就上癮了」、「第一次搭乘，感覺還不錯，車內也乾淨」、「第一次達成Uber就升等，整個搭乘經驗很開心」、「客服很人性化，幫我解決了很多問題」。

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No.1 foodpanda

說到外送平台絕對少不了foodpanda！foodpanda利用手機應用程式和網站提供消費者訂餐，包含上萬家知名排隊餐廳美食、上千間便利商店、生鮮雜貨及生活用品商家，透過全台24小時服務，將訂單發送給餐廳後，再由外送員負責送到消費者手中。

網友對於foodpanda使用體驗分享「很方便，在家也可以訂餐」、「方便又快速，外送人員辛苦了」、「熊貓真的是我們生活上的好夥伴，幫助我日常生活更為便利」、「訂年費的仔細算，其實挺划算的，因為送的優惠券超過年費很多」、「第一次用熊貓外送平台，太划算了」、「熊貓總能在第一時間給予身心大大滿足」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月08日至2022年11月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『實體共享服務』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統