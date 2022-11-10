Supreme讓ㄅㄆㄇ上身！聯手MLB打造最潮「注音服」引起熱議

紐約殿堂級潮牌Supreme時常與不同品牌跨界，而且產品不限於服飾，包括食品、卡車或是珠寶腕表，都曾造成話題。然而，此次Supreme與MLB美國職棒大聯盟聯手，推出一系列包括了恤、棒球夾克、連帽上衣等服裝，並裝飾了紐約洋基（Yankees）等多個球隊的Logo，不過受到網友們熱議的是還加入注音符號在其中，煞是有趣。

Supreme與不同品牌聯名，早就見怪不怪，而趁著休士頓太空人隊成為今年的美國職棒世界大賽冠軍熱潮，順勢與MLB美國職棒大聯盟合作，推出以球隊Logo為主題的聯名服飾系列。但讓許多人意外的是，Supreme除了球隊標誌之外，還加入ㄅ、ㄆ、ㄇ等注音符號和漢字「最高」裝飾，在網路上引起熱烈討論。眾所周知，全世界裡僅有台灣以注音符號當作拼音教學，所以對非在台灣受基礎語文教育的人來說，ㄅ、ㄆ、ㄇ就猶如是外星語言一般。所以，Supreme也利用注音符號獨特的外型，裝飾在與MLB美國職棒大聯盟的聯名系列上。

Supreme與MLB美國職棒大聯盟聯手，推出一系列服裝與配件，並裝飾了多個球隊的Logo，不過受到網友們熱議的是還加入了注音符號在其中。圖／摘自instagram

不過就有網友看了這系列之後指出，推測是採用球隊字母諧音，像是「ㄨㄞ」指的是紐約洋基（New York Yankees）的Y、「ㄒㄧ」是芝加哥白襪（Chicago White Sox）的C、「ㄆㄧ」是匹茲堡海盜（Pittsburgh Pirates）的P…等等。其次，在系列服裝上，還有漢字「最高」的點綴，這同時也是Supreme於google翻譯中的意思，成為設計的一部分，對熟悉漢文化的人而言，帶有著「雙關」意涵。

Supreme與MLB美國職棒大聯盟聯手，推出一系列服裝與配件，並裝飾了多個球隊的Logo，不過受到網友們熱議的是還加入了注音符號在其中。圖／摘自instagram

Supreme與MLB美國職棒大聯盟聯手，推出一系列服裝與配件，並裝飾了多個球隊的Logo，不過受到網友們熱議的是還加入了注音符號在其中。圖／摘自instagram

Supreme與MLB美國職棒大聯盟聯手，推出一系列服裝與配件，並裝飾了多個球隊的Logo，不過受到網友們熱議的是還加入了注音符號在其中。圖／摘自instagram

Supreme與MLB美國職棒大聯盟聯手，推出一系列服裝與配件，並裝飾了多個球隊的Logo，不過受到網友們熱議的是還加入了注音符號在其中。圖／摘自instagram

Supreme與MLB美國職棒大聯盟聯手，推出一系列服裝與配件，並裝飾了多個球隊的Logo，不過受到網友們熱議的是還加入了注音符號在其中。圖／摘自instagram

Supreme與MLB美國職棒大聯盟聯手，推出一系列服裝與配件，並裝飾了多個球隊的Logo，不過受到網友們熱議的是還加入了注音符號在其中。圖／摘自instagram