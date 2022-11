MSGM品牌創辦人Massimo Giorgetti首訪台 獻手繪正能量

義大利高端潮牌MSGM品牌創辦人暨創意總監Massimo Giorgetti於疫情後進行亞洲市場訪問,並首次造訪台灣。原定於2020年拜訪台灣的Massimo Giorgetti,因碰上新冠疫情延遲至今年才終於成行。DJ出身的Massimo出席了派對,並在繁忙的行程中抽空造訪充滿台灣風情與歷史的迪化街及永樂市場,並於今(11月9)日出席品牌於SOGO BR4專櫃舉辦的見面會,為台灣粉絲獻上限定圖樣並親自手繪托特包,以「I DON'T KNOW WHERE, BUT TOGETHER ! 我不知道身在何處,但是我們在一起!」字樣,希望透過MSGM為所有人帶來活潑積極的正能量。

為了這次台灣行,Massimo Giorgetti和設計團隊特別準備了三款以台灣文化發想的限定圖樣要送給台灣的粉絲,分別為台北101、舞獅、杜鵑花,「我和設計團隊對非凡和鼓舞人心的台灣美學進行了研究,並著迷於過去與現在的對比。因此我決定專注於三個元素 ,一個代表過去,一個代表現在,一個代表永恆。」他表示,台北101代表台灣文化的現在、來自舞龍舞獅的獅子代表著台灣文化和歷史的過去、自然永恆的花朵是品牌精神象徵之一,選擇杜鵑花則是因為杜鵑花是台北市的市花, 呼應了MSGM台灣2家專賣店的所在地。 Massimo Giorgetti親自手繪托特包「I DON'T KNOW WHERE, BUT TOGETHER」。圖/藍鐘提供 Massimo Giorgetti介紹設計圖樣。圖/藍鐘提供 MSGM品牌創辦人暨創意總監Massimo Giorgetti首次訪台。圖/藍鐘提供 MSGM品牌創辦人暨創意總監Massimo Giorgetti逛迪化街。圖/藍鐘提供 MSGM品牌創辦人暨創意總監Massimo Giorgetti逛迪化街。圖/藍鐘提供 MSGM品牌創辦人暨創意總監Massimo Giorgetti首次訪台。圖/藍鐘提供 Massimo Giorgetti現場手繪托特包。圖/藍鐘提供 MSGM品牌創辦人暨創意總監Massimo Giorgetti逛迪化街。圖/藍鐘提供