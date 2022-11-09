INVINCIBLE變身「戶外咖」 攜手露營品牌muraco打造風格快閃店

成立超過15年的潮流選品店INVINCIBLE不甘心只是被當成通路，因此除了自有服飾系列之外，更跨足生活體驗推出全新DEPOT品牌。而首個活動便邀請了來自日本的戶外露營品牌muraco自11月12日起到11月20日為止，打造風格快閃店，讓消費者都很期待。

在攜手韓國專業戶外品牌Helinox推出聯名系列裝備之後，INVINCIBLE想玩的更大，直接再創立子品牌「DEPOT」以生活體驗為出發，希望藉由特別活動企劃、職人工作坊，打造出連結人與生活的空間，隨著環繞在不同主題所營造的氛圍中。因此首次企劃便邀請了風格非黑即白，營造出時髦露營風格的日本muraco來台打造期間快閃店，在為期9天裡，有著全系列商品展售，包含了暢銷的各式帳篷、天幕，更帶來多款露營周邊配件小物，如腳架、焚火台、焚火架等多款專業露營玩家們必收藏的產品，堪稱muraco首次在海外最完整的展出。

然而這家快閃店不僅有muraco的全系列商品，INVINCIBLE還同時陳列了由 NEIGHBORHOOD設計師瀧澤伸介，於2017年發展出的新支線SPECIMEN RESEARCH LABORATORY（SRL）系列園藝產品，以及來自韓國的戶外照明領導品牌CLAYMORE的燈具等，豐富且完整的體現DEPOT對於生活美學的想像。

潮流品牌 (multee)project也首度在台成立期間限定店，讓喜愛Urban Outdoor生活風格的消費者也能感受其產品魅力。圖／(multee)project提供

除了DEPOT by INVINCIBLE MURACO快閃店之外，2012年由台籍的Brian Chen與Tina Yang夫婦，於洛杉磯建立的潮流品牌 (multee)project也首度在台成立期間限定店，讓喜愛Urban Outdoor生活風格的消費者也能感受其產品魅力。此次於期間限定店展示的Better Days 2022年秋冬系列，靈感源自品牌創辦人對嚴峻疫情的親身感觸，包括連帽衫、T恤、運動棉褲以及工裝長褲，以大地色系為主要色調，更透過極簡風格襯托出機能細節。

【DEPOT by INVINCIBLE MURACO快閃店資訊】

活動日期：2022 年 11 月 12 日(六) ~ 11 月 20 日(日)

門市地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄2號 ( INVINCIBLE SP )

【(multee)project 台北期間限定店資訊】

活動日期：2022.11.5 (六) 至 2023.1.3(二)

門市地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄21號B1

潮流品牌 (multee)project於期間限定店展示Better Days 2022年秋冬系列，包括連帽衫、T恤、運動棉褲以及工裝長褲。圖／(multee)project提供

日本戶外露營品牌muraco的RICE COOKER炊具。圖／INVINCIBLE提供

日本戶外露營品牌muraco的STAR TORCH FIFTY焚火台。圖／INVINCIBLE提供

日本戶外露營品牌muraco的HEXAULTRABLACK六角天幕。圖／INVINCIBLE提供