路易威登漢神巨蛋如當代微型藝廊 獨家獻高雄地標商品

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）南台灣最大的漢神巨蛋專門店於今（11月9）日開幕，共124坪的寬敞空間採用開放式設計，販售女裝、男裝、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶與腕表等全系列品項。到處裝飾藝術品的店舖，設計概念融匯巴黎方登廣場路易威登之家、與日本東京銀座並木通專門店 ，並採用香港Lee Gardens專門店的地標性的外牆為靈感打造鑲嵌著閃爍發光花朵標誌的銀色鏤空外牆。

逛街彷彿逛藝廊「85大樓」與「光之穹頂」獨家商品手繪行李箱

郭雪芙穿早春最新未來感女裝，有別平常甜美可愛的模樣，「很有獨立女性的精神。」新店內商品數量非房豐富還有很多藝術品味整體空間增色。婁峻碩也對店內的藝術品吸引，對於有街頭風格噴漆monogram系列的早春單品情有獨鍾，除了身上的肩背包，也另外看中了一款藍綠色的外套。平常也愛用路易威登香水的他也注意到限量商品Flacon d'Exception香水，聽說一公升要價近50萬，他大方表示如果是限量編號20的女香和14號的男香，諧音「愛你一世」，他很願意一起購入與另一半共用。高爾宣穿了早春系列的藍綠色系襯衫，品牌名稱以充滿律動感的手繪風格呈現，對於身上卡其色Aerogram皮革City Keepall包的行李吊牌裝飾格外讚賞，尤其喜歡高雄獨家的「擒光塔」，而且最近變瘦的他快狠準的立刻挑好想要購入的白色格紋腰帶。

為慶祝此次高雄漢神巨蛋專門店全新盛大開幕，路易威登推出3件獨家商品。全球限量編號200瓶Flacon d’Exception香水系列首次於台灣曝光，手工吹製的Baccarat水晶香水瓶由大師Marc Newson設計，裝載經典男香Immensité。獨家的Twist Mini鱷魚皮鍊帶包，配有LV轉鎖及航海風格滑動式鍊帶，微微閃爍銀色夢幻光澤的Midnight Light的鱷魚皮，靈感源自童話故事的晚會元素如閃著月光的舞裙，可當作晚宴手拿包，亦可肩背或斜背。獨家呈獻的「擒光塔」手繪硬箱，上面彩繪高雄知名地標「85大樓」與美麗島站的「光之穹頂」，放射的七彩光芒象徵著擒光之路，也象徵高雄為一座閃爍著光與夢想的城市。

傢俱擺設全都是藝術品 台灣藝術家楊智富作品融入

品牌最富盛名的皮件與女士飾品配件擺設在弧狀的迎賓區，迎面而來的是馬卡龍夢幻色澤的桌子為知名不造設計工作室（BUZAO Studio）的空集（Null）系列作品，右手為包含全系列高級香水在內最完整的香分區。往左進入男裝旅行主題區，由不造設計工作室另一系列錯位（Dislocation）桌做出空間區隔，牆壁上裝飾台灣藝術家楊智富2008年色彩飽滿的作品《分裂重組》；Maruni廣島系列木質桌椅裝飾品牌經典的工藝皮革，與綠松石色的圓形凹鏡、印度藝術家Amit Kalla抽象畫作《無題》，南韓藝術家Clever Claire的渲染漸層色彩椅凳等現代主義風格作品形成趣味的視覺對比。