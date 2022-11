Tiffany x Andy Warhol普普大師聯名耶誕系列 必須收！

最會過耶誕節的美國珠寶品牌Tiffany & Co.,今年的耶誕節很普普藝術!品牌釋出由全球品牌代言人、小賈斯丁愛妻海莉鮑德溫(Hailey Bieber)領銜演出Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season聖誕佳節形象廣告,宣告復活安迪沃荷(Andy Warhol)的傳奇工作室The Factory的熱鬧派對氛圍。同時於全球限定專賣店,包括台灣在內,同步推出Tiffany & Co. x Andy Warhol獨家聯名限量系列商品、最令人期待的耶誕櫥窗以及限定商品包裝。

此次形象廣告是由時尚攝影大時Mario Sorrenti於紐約掌鏡拍攝,以安迪沃荷在1950年代與60年代為Tiffany & Co.設計的經典賀卡為創意原型。藝術家以極具辨識度的塗印技巧和水墨風格刻畫飛鳥、星星、鞋子、樹等節慶元素的節慶賀卡,在1957年到1962年,每到12月於品牌第五大道旗艦店展售。Tiffany以此系列節慶賀卡延伸出全新Tiffany & Co. x Andy Warhol獨家聯名限量系列餐具、裝飾品、賀卡與撲克牌等,還有2022年的聖誕倒數日曆,藉以慶祝雙方的長年情誼。