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Tiffany x Andy Warhol普普大師聯名耶誕系列 必須收！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕佳節限定包裝。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕佳節限定包裝。圖／Tiffany提供

最會過耶誕節的美國珠寶品牌Tiffany & Co.，今年的耶誕節很普普藝術！品牌釋出由全球品牌代言人、小賈斯丁愛妻海莉鮑德溫（Hailey Bieber）領銜演出Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season聖誕佳節形象廣告，宣告復活安迪沃荷（Andy Warhol）的傳奇工作室The Factory的熱鬧派對氛圍。同時於全球限定專賣店，包括台灣在內，同步推出Tiffany & Co. x Andy Warhol獨家聯名限量系列商品、最令人期待的耶誕櫥窗以及限定商品包裝。

此次形象廣告是由時尚攝影大時Mario Sorrenti於紐約掌鏡拍攝，以安迪沃荷在1950年代與60年代為Tiffany & Co.設計的經典賀卡為創意原型。藝術家以極具辨識度的塗印技巧和水墨風格刻畫飛鳥、星星、鞋子、樹等節慶元素的節慶賀卡，在1957年到1962年，每到12月於品牌第五大道旗艦店展售。Tiffany以此系列節慶賀卡延伸出全新Tiffany & Co. x Andy Warhol獨家聯名限量系列餐具、裝飾品、賀卡與撲克牌等，還有2022年的聖誕倒數日曆，藉以慶祝雙方的長年情誼。

Tiffany & Co. x Andy Warhol限量系列應用安迪沃荷天馬行空的喜慶圖案，共有包含骨瓷甜點盤6件組、骨瓷首飾盤6件組、節慶賀卡每份2入、撲克牌每組2入、骨瓷裝飾品6件組、手繪玻璃裝飾品3件組等。2022年聖誕倒數日曆則約高120公分，以安迪沃荷節慶主題為底，彷彿大型Tiffany藍盒堆疊的構圖設計，內含24個實體Tiffany藍盒，使以輕量的永續性木質原料製作。

Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕樹裝飾品。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕樹裝飾品。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕節慶賀卡。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕節慶賀卡。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕骨瓷首飾盤6件組。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕骨瓷首飾盤6件組。圖／Tiffany提供
Tiffany古典珍藏庫中有安迪沃荷在1950年代和60年代以紐約市當紅商業插畫家之姿為Tiffany & Co.設計的節慶賀卡手繪圖。圖／Tiffany提供
Tiffany古典珍藏庫中有安迪沃荷在1950年代和60年代以紐約市當紅商業插畫家之姿為Tiffany & Co.設計的節慶賀卡手繪圖。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告由Mario Sorrenti於紐約掌鏡拍攝。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告由Mario Sorrenti於紐約掌鏡拍攝。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕撲克牌。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕撲克牌。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.釋出由全球品牌代言人海莉鮑德溫演出的Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告，藉此片致敬安迪沃荷的傳奇工作室The Factory與其對佳節之季的熱情。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.釋出由全球品牌代言人海莉鮑德溫演出的Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告，藉此片致敬安迪沃荷的傳奇工作室The Factory與其對佳節之季的熱情。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕佳節限定商品。圖／Tiffany提供
Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕佳節限定商品。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.釋出由全球品牌代言人海莉鮑德溫演出的Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告，藉此片致敬安迪沃荷的傳奇工作室The Factory與其對佳節之季的熱情。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.釋出由全球品牌代言人海莉鮑德溫演出的Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告，藉此片致敬安迪沃荷的傳奇工作室The Factory與其對佳節之季的熱情。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. x Andy Warhol限量系列耶誕倒數日曆。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. x Andy Warhol限量系列耶誕倒數日曆。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.釋出由全球品牌代言人海莉鮑德溫演出的Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告，藉此片致敬安迪沃荷的傳奇工作室The Factory與其對佳節之季的熱情。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.釋出由全球品牌代言人海莉鮑德溫演出的Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告，藉此片致敬安迪沃荷的傳奇工作室The Factory與其對佳節之季的熱情。圖／Tiffany提供
Tiffany古典珍藏庫中有安迪沃荷在1950年代和60年代以紐約市當紅商業插畫家之姿為Tiffany & Co.設計的節慶賀卡手繪圖。圖／Tiffany提供
Tiffany古典珍藏庫中有安迪沃荷在1950年代和60年代以紐約市當紅商業插畫家之姿為Tiffany & Co.設計的節慶賀卡手繪圖。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.釋出由全球品牌代言人海莉鮑德溫演出的Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告，藉此片致敬安迪沃荷的傳奇工作室The Factory與其對佳節之季的熱情。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.釋出由全球品牌代言人海莉鮑德溫演出的Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告，藉此片致敬安迪沃荷的傳奇工作室The Factory與其對佳節之季的熱情。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.釋出由全球品牌代言人海莉鮑德溫演出的Tiffany Co. x Andy Warhol Holiday Season耶誕佳節形象廣告，藉此片致敬安迪沃荷的傳奇工作室The Factory與其對佳節之季的熱情。圖／Tiffany提供
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Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season耶誕骨瓷甜點盤6件組。圖／Tiffany提供
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Tiffany & Co. x Andy Warhol限量系列耶誕倒數日曆。圖／Tiffany提供
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Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，33萬元。圖／Tiffany提供
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普普藝術大師安迪沃荷。圖／Tiffany提供
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