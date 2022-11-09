誰說保暖靴款就是醜？The North Face、UGG打破你的想像

冬季到來，各式保暖單品紛紛出籠，除了衣著之外，鞋履也是禦寒重點。像是戶外機能裝備王者的The North Face上市Mule保暖營地休閒鞋；以羊毛靴聞名的UGG則再度與前衛設計師Feng Chen Wang合作推出聯名鞋，都能激盪出全新造型靈感。

The North Face以機能美學為訴求打造Mule系列休閒鞋，其中的Traction Mule保暖營地休閒鞋，以ThermoBall™ Eco保暖纖維製成，提供相當於600蓬鬆度鵝絨填充物的保暖度，遇到潮濕環境下也能迅速乾燥，橡膠鞋底更提升抓地力。而Nuptse Mule保暖舒適休閒鞋，有著RDS認證的550蓬鬆度鵝絨填充，輕量不厚重又保暖，壓縮後能夠迅速恢復原狀，可摺疊式腳後跟設計與織帶提環輔助，帶來方便的穿脫體驗，即便在雪地中也能暢快享受戶外運動樂趣，特別適合飛去北國時穿著。

The North Face以機能美學為訴求打造Mule系列休閒鞋。圖／The North Face提供

而繼2020年與前衛設計師Feng Chen Wang合作推出聯名系列鞋款後，今年UGG再次與其攜手，以「陰陽，二元論」為靈感，打造一鞋可三穿的款式設計師Feng Chen Wang將UGG經典Classis靴款解構出涼鞋和靴子兩種模組，採用皮革製成鞋面，搭配可調節式織帶設計和金屬釦零件，傳遞多重宇宙的現代科技視感。不僅如此，鞋內襯採用UGG plush™ 80%升級再造羊毛和羔羊皮襯裡，可直接單穿，加上不分性別的外觀，是一年四季都不可或缺的必備鞋款。

The North Face Mule系列保暖舒適耐磨休閒鞋3,880元。圖／The North Face提供

The North Face Mule系列保暖耐久抓地休閒鞋3,880元。圖／The North Face提供

The North Face Mule系列防潑水舒適抓地休閒鞋2,880元。圖／The North Face提供