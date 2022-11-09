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誰說保暖靴款就是醜？The North Face、UGG打破你的想像

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UGG Ｘ Feng Chen Wang系列靴，17,880元。圖／UGG提供
UGG Ｘ Feng Chen Wang系列靴，17,880元。圖／UGG提供

冬季到來，各式保暖單品紛紛出籠，除了衣著之外，鞋履也是禦寒重點。像是戶外機能裝備王者的The North Face上市Mule保暖營地休閒鞋；以羊毛靴聞名的UGG則再度與前衛設計師Feng Chen Wang合作推出聯名鞋，都能激盪出全新造型靈感。

The North Face以機能美學為訴求打造Mule系列休閒鞋，其中的Traction Mule保暖營地休閒鞋，以ThermoBall™ Eco保暖纖維製成，提供相當於600蓬鬆度鵝絨填充物的保暖度，遇到潮濕環境下也能迅速乾燥，橡膠鞋底更提升抓地力。而Nuptse Mule保暖舒適休閒鞋，有著RDS認證的550蓬鬆度鵝絨填充，輕量不厚重又保暖，壓縮後能夠迅速恢復原狀，可摺疊式腳後跟設計與織帶提環輔助，帶來方便的穿脫體驗，即便在雪地中也能暢快享受戶外運動樂趣，特別適合飛去北國時穿著。

The North Face以機能美學為訴求打造Mule系列休閒鞋。圖／The North Face提供
The North Face以機能美學為訴求打造Mule系列休閒鞋。圖／The North Face提供

而繼2020年與前衛設計師Feng Chen Wang合作推出聯名系列鞋款後，今年UGG再次與其攜手，以「陰陽，二元論」為靈感，打造一鞋可三穿的款式設計師Feng Chen Wang將UGG經典Classis靴款解構出涼鞋和靴子兩種模組，採用皮革製成鞋面，搭配可調節式織帶設計和金屬釦零件，傳遞多重宇宙的現代科技視感。不僅如此，鞋內襯採用UGG plush™ 80%升級再造羊毛和羔羊皮襯裡，可直接單穿，加上不分性別的外觀，是一年四季都不可或缺的必備鞋款。

The North Face Mule系列保暖舒適耐磨休閒鞋3,880元。圖／The North Face提供
The North Face Mule系列保暖舒適耐磨休閒鞋3,880元。圖／The North Face提供

The North Face Mule系列保暖耐久抓地休閒鞋3,880元。圖／The North Face提供
The North Face Mule系列保暖耐久抓地休閒鞋3,880元。圖／The North Face提供

The North Face Mule系列防潑水舒適抓地休閒鞋2,880元。圖／The North Face提供
The North Face Mule系列防潑水舒適抓地休閒鞋2,880元。圖／The North Face提供

The North Face Mule系列保暖抓地休閒鞋2,880元。圖／The North Face提供
The North Face Mule系列保暖抓地休閒鞋2,880元。圖／The North Face提供

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