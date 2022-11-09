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螢火蟲之墓「佐久間水果糖」停業！創業114年成歷史
還記得出現在「螢火蟲之墓」中的經典糖果「佐久間水果糖」嗎？自1908年生產該款水果糖至今的「佐久間製菓」於11月9日宣佈，因受到疫情、原物料成本高漲等原因，因此將於2023年1月20日結束營業，也讓許多人的童年回憶一起走進歷史。
佐久間製菓自1908年開始生產佐久間水果糖，是陪伴許多民眾成長的經典糖果。在動畫「螢火蟲之墓」中，女主角節子就曾多次出現手持佐久間水果糖的畫面，鐵罐同時也是劇中關鍵的道具。也因動畫的因素，讓佐久間水果糖具有高度知名度，甚至佐久間也曾推出過「螢火蟲之墓」版本的復刻版包裝。
根據外媒報導，佐久間受到市場競爭，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，還有其他成本上漲的因素影響，導致業績出現嚴重赤字。也因此佐久間製菓宣告將於2023年結束營業，為長達114年的歷史劃下句點。
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